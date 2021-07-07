Песков: Кремль следит за делом Ивана Сафронова, но не вмешивается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за делом бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, но не собирается вмешиваться, передает "Коммерсантъ".

Песков назвал дело Сафронова "безусловно, резонансным", и дал понять, что Кремль "не вмешивается в какие-то следственные действия".

"Сложность их обусловлена закрытым характером, тяжестью предъявляемых обвинений. Но дальше все будет зависеть от хода следствия",— сказал Песков.

На вопрос, не обеспокоен ли Кремль ходом следствия, Песков ответил, что не может "комментировать модальность или какие-то детали следствия".

Ранее адвокаты сообщили, что Сафронов твердо решил не идти на сделки со следствием. Сторона защиты считает, что журналиста преследуют за его профессиональную деятельность. В 2020 году сообщалось, что следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года: таким образом, к сегодняшнему дню прошел ровно год. По версии следствия, журналист якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.

В феврале 2021 года Сафронов сообщал, что ему не разъясняли сути предъявленных обвинений. Он рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", – его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.