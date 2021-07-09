Явлинский - о Резнике: Он ни с кем из нас не разговаривал, почему мы должны его выдвигать?

Сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский отмел претензии, обращенные к нему в связи с отказом партии поддерживать и выдвигать часть оппозиционно настроенных кандидатов в представительные органы власти. Ответ его был следующим: "они пришли к нам, потому что они подписи не хотят собирать". Помимо указания на кажующуяся ему лень несостоявшихся "яблочников", он усомнился в их электоральном потенциале, заявив, что, возможно, даже родственники за многих из них не стали бы голосовать. Впрочем, в его глазах ситуация с преследуемым политиком Максимом Резником, надеявшимся вновь наладить отношения с "Яблоком", другая. Явлинский продолжает эмоционально припоминать бывшему соратнику события декабря 2011 года.

"А Максим Резник изгнан за предательство и развал партии за передачу мандатов "Единой России". Почему мы должны его выдвигать? Он ни с кем из нас не разговаривал. <...> Почему мы должны быть уверены, что, если он выиграет выборы, он не сделает этого еще раз?", - произнес он в эфире "Эха Москвы".

На возражение ведущей политик отреагировал бурно, заметив, что она "не знает фактов" и руководствуется в своих представлениях о проблеме только фактом личного знакомства и тем, что Резник когда-то ей "улыбнулся".

Напомним, что Резника посадили под домашний арест по делу о наркотиках, которые он якобы приобрел для личного пользования. Главный фигурант дела, находящийся в СИЗО - родственник его супруги. Незадолго до обысков и ареста петербургский политик объявил о намерении вновь выдвигаться кандидатом в депутаты ЗакСа.