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Новости 12:03

"Яблоко" подало в ЦИК документы для заверения списка на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика "Яблоко" подало в ЦИК документы для заверения списка на выборах в Госдуму

Партия "Яблоко" представила в ЦИК документы для заверения списка на выборах в Госдуму, сообщили в Центризбиркоме.

В федеральном списке партии - 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159. Напомним, предвыборный съезд "Яблоко" провело в первые выходные июля, в список не попал ряд оппозиционеров, в том числе сторонники Навального, что стало предметом критики. Не включили в список и петербургского депутата Максима Резника. Подробнее об итогах съезда - в материале ЗАКС.Ру.

Ранее документы в ЦИК на заверение списков подали Партия роста и "Зеленая альтернатива". 

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