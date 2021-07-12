           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:42

Дмитриева не стала выдвигаться в Заксобрание Петербурга

фото ЗакС политика Дмитриева не стала выдвигаться в Заксобрание Петербурга

Лидер фракции Партия Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева не будет участвовать в выборах в новый созыв парламента. 

Её фамилии не оказалось в списках кандидатов, которые озвучили в ходе собрания петербургского собрания партии 12 июля. Ранее съезд Партии Роста выдвинул Дмитриеву в Госдуму по одномандатному округу №217 (Фрунзенский и Колпинский районы). 

В первую тройку на выборах в ЗакС вошли действующие депутаты городского парламента Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев, а также бывший думский парламентарий Андрей Крутов. Трохманенко также выдвинут по одномандатному округу №15, а Ковалев — по округу №4.

Партия, как и обещала, не стала выставлять кандидатов по одномандатным округам №5 и №6.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Дмитриева Оксана Генриховна 
Ковалев Алексей Анатольевич 
Крутов Андрей Дмитриевич 
Трохманенко Сергей Владимирович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru