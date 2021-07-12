Дмитриева не стала выдвигаться в Заксобрание Петербурга

Лидер фракции Партия Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева не будет участвовать в выборах в новый созыв парламента.

Её фамилии не оказалось в списках кандидатов, которые озвучили в ходе собрания петербургского собрания партии 12 июля. Ранее съезд Партии Роста выдвинул Дмитриеву в Госдуму по одномандатному округу №217 (Фрунзенский и Колпинский районы).

В первую тройку на выборах в ЗакС вошли действующие депутаты городского парламента Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев, а также бывший думский парламентарий Андрей Крутов. Трохманенко также выдвинут по одномандатному округу №15, а Ковалев — по округу №4.

Партия, как и обещала, не стала выставлять кандидатов по одномандатным округам №5 и №6.

Сергей Еремеев