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Выборы 2021

Муниципал 14:35

На выборы в "Автово" подалась участница праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика На выборы в "Автово" подалась участница праймериз "Единой России"

Избирательная комиссия МО "Автово" приняла документы самовыдвиженки Виктории Смирновой для участия в муниципальных выборах. Ранее она заявлялась на предварительное голосование "Единой России" в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу. 

В анкете кандидата Смирнова указала, что не состоит в "Единой России". Сейчас она учится в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и воспитывает четверых детей. Своим приоритетом кандидатка назвала защиту многодетных семей, родителей-одиночек, а также пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. По ее словам, она принимает активное участие в жизни Московского района. 

"Когда я узнала, что в одном из детских садов района воспитатель жестоко обращается с детьми, я своими силами добилась увольнения данного некомпетентного сотрудника", - говорится в видеообращении Смирновой. 

На праймериз "Единой России" за Смирнову проголосовал 231 человек. Победителем по этому округу стал глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко, набравший 5655 голосов. 

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Автово" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет. Документы для выдвижения уже подали действующие депутаты МО "Автово" от "Справедливой России" Геннадий Трусканов, Илья Шмаков, Денис Мартьянов и Марина Корзунова. Кроме них, документы подала команда активиста движения "Весна" Никиты Левкина. Они пойдут на выборы как самовыдвиженцы. 

Константин Леньков

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Автово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Корзунова Марина Геннадьевна
Мартьянов Денис Сергеевич
Титенко Никита Юрьевич
Трусканов Геннадий Борисович
Шмаков Илья Владимирович
Упоминаемые персоны
Корзунова Марина Геннадьевна
Мартьянов Денис Сергеевич
Титенко Никита Юрьевич 
Трусканов Геннадий Борисович 
Шмаков Илья Владимирович

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