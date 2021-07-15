           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15 июля, 20:06

Тетердинко опроверг информацию о его якобы несовершеннолетнем стороннике, собирающем подписи

фото ЗакС политика Тетердинко опроверг информацию о его якобы несовершеннолетнем стороннике, собирающем подписи

У станции метро "Проспект Ветеранов" корреспондент ЗАКС.Ру заметил молодого человека в футболке с написанной на ней фамилией "Тетердинко". По информации сотрудника издания, полиция завела юношу в служебный минивен.

Самовыдвиженец в депутаты Законодательного собрания по округу № 17 Савва Федосеев рассказал ЗАКС.Ру, что общался с этим юношей. По его словам, он может быть несовершеннолетним. Федосеев сообщил, что вызвал в связи с этим полицию. 

Он добавил, что позже в отделе полиции, куда должны были привезти юношу, молодого человека не оказалось. 

Депутат ЗакСа от "Единой России" Александр Тетердинко сообщил ЗАКС.Ру, что никакую агитацию не ведет – он еще даже не подал документы на выдвижение. Сейчас его сторонники собирают подписи за инициативу по выделению дополнительных денег бюджету города.

- Я выступал и выступаю за выделение дополнительного федерального финансирования Петербургу на строительство станций метрополитена, а также детских садов, школ и поликлиник. Для того, чтобы это была не просто моя позиция, а мы показали, что это голос очень большой части нашего общества, наших избирателей, проводится сбор подписей в поддержку этой инициативы, - рассказал Тетердинко.

Он заявил, что среди его сторонников только совершеннолетние. Информации о задержании кого-либо из них у него нет, уточнил депутат.

- Я говорю о тех людях, которые мне помогают и которых я знаю. Провокации… Началась выборная кампания, и различного рода могут быть и провокативные вещи, и еще что-то. Конечно же, детей несовершеннолетних я ни к какой деятельности не привлекаю. Это просто запрещено законодательством, - сказал Тетердинко. 

Напомним, 14 и 15 июля сборщиков подписей в поддержку выдвижения Федосеева задержали полицейские. Аналогичная ситуация произошла со сборщиками за выдвижение других кандидатов. 


София Саттарова, Екатерина Хабидулина

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Тетердинко Александр Павлович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru