Избиркомы зарегистрировали еще троих одномандатников-эсеров на выборы в ЗакС

Территориальные избирательные комиссии 15 и 16 июля зарегистрировали троих представителей "Справедливой России - За правду" в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга. В частности, ТИК №58 опубликовал решение о регистрации кандидатом по одномандатному округу №12 Александра Новикова. Сейчас он работает генеральным директором торгово-промышленной группы "ПетроСити".

В округе №13 официально кандидатом стал член Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов, сообщили ЗАКС.Ру в ТИК №12. Территориальный избирком №27 утром 16 июля опубликовал решение о регистрации кандидатом в депутаты главы аппарата эсеров в Петербурге Кристины Черемных. Она выдвинулась по округу №20.

Напомним, ранее ТИКи зарегистрировали других представителей "Справедливой России - За правду". Активист Ярослав Костров стал кандидатом в округе №2, а депутат Михаил Амосов зарегистрирован в округе №6.

Все заявившие о выдвижении, подавшие документы и зарегистрированные кандидаты в депутаты по округам указаны на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же можно узнать о потенциальных кандидатах в Государственную Думу.

София Саттарова