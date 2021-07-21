Рыбаков призвал потратить миллиард рублей на трансляцию выборов вместо лапника к Новому году в Москве

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков прокомментировал ответ главы ЦИК Эллы Памфиловой на иск партии по поводу отмены общедоступной трансляции на выборах в Госдуму, его ответ приводит пресс-служба "Яблока".

Рыбаков заявил, что ЦИК должен "обеспечить честные и прозрачные выборы, в том числе само голосование и подсчет голосов", и если нет ресурсов, то не стоит проводить трехдневное голосование, поскольку это в три раза увеличивает расходы на работу членов избиркомов. Он напомнил, что в 2020 году на голосование по поправкам в Конституцию потратили 18 млрд рублей.

"Установить на участках камеры и показывать это видео в холле ЦИК – абсурд. Эта трансляция должна быть доступна для граждан, это их участие в работе государства. А сейчас партиям будет предоставлено две ссылки, по которым нужно смотреть 100 тысяч трансляций с избирательных участков. Это заведомое издевательство", – считает Рыбаков.

Если на обеспечение трансляции нужен миллиард рублей, то можно отменить закупку искусственных цветов и елового лапника для украшения Москвы к Новому году на ту же цену, полагает Рыбаков. По его мнению, "честные выборы важнее елового лапника на улицах Москвы".

Накануне "Яблоко" подало иск в Верховный суд, обжаловав порядок видеонаблюдения с избирательных участков во время выборов в Госдуму. Партия опасается, что постановление ЦИК ограничивает избирательные права граждан.

Памфилова в ответ раскритиковала "Яблоко" и заявила, что в одной только Москве на интернет-трансляцию в течение трех дней пришлось бы потратить миллиард рублей.