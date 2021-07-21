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Выборы 2021

Новости 14:55

На всех 933 избирательных участках Ленобласти будет организовано круглосуточное видеонаблюдение

фото ЗакС политика На всех 933 избирательных участках Ленобласти будет организовано круглосуточное видеонаблюдение

Грядущие осенние выборы в 47 регионе обещают сделать максимально прозрачными: руководитель Леноблизбиркома Михаил Лебединский известил, что на каждом из 993 участков для голосования будет установлена система видеонаблюдения.

Исключение, по его словам, составят лишь 11 участков, организованных в больницах, следственном изоляторе и войсковой части.

"Главной особенностью видеонаблюдения на этих выборах станет тот факт, что впервые оно вестись непрерывно в течение не менее чем 72 часов, днем и ночью. При этом очень важно, что объектами круглосуточного видеонаблюдения станут сейфы, в которых будут храниться сейф-пакеты с помещенными в них бюллетенями. Перемещение избирательных бюллетеней из переносного и стационарного ящиков для голосования в сейф-пакет также будет осуществляться в зоне видеонаблюдения", - цитирует заявление Лебединского пресс-служба областного правительства.

Камеры на участках будут наведены на места, где члены комиссий будут работать со списками избирателей, на точки выдачи бюллетеней, а также на стационарные и переносные ящики для голосования, КОИБы.

В локальных ТИКах под видеонаблюдением с 20:00 последнего дня электорального процесса будут места приема протоколов УИК об итогах голосования, и места, где будут находиться увеличенные формы сводных таблиц ТИК.

Кроме того, под неустанным видеонадзором будут проводиться заседания ТИК и все составления протоколов. Записи с камер должны храниться в течение одного года.

Напомним, ранее ЦИК постановил, что следить за ходом выборов смогут только участники избирательного процесса - кандидаты, представители политических партий и наблюдатели. Рядовые граждане такой возможности будут лишены ввиду больших затрат на организацию процесса.

"В Общественной палате Ленинградской области будет организован центр наблюдения, где наблюдатели также смогут оперативно отслеживать видеотрансляцию с избирательных участков", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне "Яблоко" подало иск в Верховный суд, обжаловав порядок видеонаблюдения с избирательных участков во время выборов в Госдуму. Партия опасается, что постановление ЦИК ограничивает избирательные права граждан. 

В ответ глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала "Яблоко" и заявила, что в одной только Москве на интернет-трансляцию в течение трех дней пришлось бы потратить миллиард рублей.

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