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Выборы 2021

Новости 16:19

Более 100 человек выдвинулись в ЗакС по округам

фото ЗакС политика Более 100 человек выдвинулись в ЗакС по округам

В депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатным округам выдвинулось 104 человека, следует из данных ГАС "Выборы". Основная часть из них - представители партий: "Яблоко", "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", "Родина", КПРФ, ЛДПР.

Самовыдвиженцами пошли 29 человек. Среди них, дочь спикера ЗакСа и главы регионального отделения "Единой России" Марина Лыбанева (округ №3), депутаты фракции единороссов в городском парламенте Сергей Никешин (округ №18) и Андрей Васильев (округ №16), экс-глава Штаба Навального* Ирина Фатьянова (округ №3), а также ряд муниципальных депутатов и активистов Петербурга.

Как следует из данных ГАС "Выборы", в качестве кандидатов зарегистрированы семь человек. Все они представители партии "Справедливая Россия - За правду". В частности, официально кандидатом стал беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов (округ №6), лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров (округ №2),  глава аппарата эсеров в Петербурге Кристина Черемных (округ №20) и другие. 

На специальной карте ЗАКС.Ру можно посмотреть, кто выразил желание выдвигаться в депутаты ЗакСа, кто подал документы и кто уже зарегистрирован как кандидат. Там же отражена информация об одномандатниках в депутаты Государственной Думы от Петербурга. 

 

*Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

София Саттарова

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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