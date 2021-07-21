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Новости 18:12

Комиссии зарегистрировали еще 4 кандидатов в ЗакС

фото ЗакС политика Комиссии зарегистрировали еще 4 кандидатов в ЗакС

Территориальные избирательные комиссии Петербурга зарегистрировали еще 4 человек в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Все они представляют партию "Справедливая Россия - За правду".

В частности, кандидатом по округу №10 стал Анатолий Кривенко, а по округу №11 - Константин Агарков, по округу №19 Сергей Толокнов. Соответствующие решения комиссий опубликованы на их сайтах. 

Новый статус кандидата вы депутаты получил Виктор Ложечко, выдвинувшийся по округу №9. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в ТИК №5. 

Всего документы на выдвижение в депутаты ЗакСа подали уже более 100 человек. Основная часть из них - представители партий.

Ранее ТИК №16 зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Государственной Думы от Петербурга. Всех выдвинувшихся в парламенты можно посмотреть на карте ЗАКС.Ру

София Саттарова

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