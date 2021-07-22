Активисты добились разрыва контрактов на благоустройство в трех парках Сестрорецка

Участники общественных слушаний, состоявшихся в здании администрации Курортного района, объявили о расторжении трех контрактов на работы по благоустройству в трех парках Сестрорецка - Нижнем, Среднем и Верхнем. Такого решения в последнее время добивались местные экоактивисты, празднующие победу, говорится в паблике "Зеленая коалиция". На встрече, которую вели депутат Александр Ходосок, глава района Александр Забайкин и глава комитета по благоустройству Сергей Малинин, жителям даже не пришлось прибегать к дополнительным аргументам против проведения работ: решение объявили практически сразу. Несостоявшимся подрядчиком оказалось хорошо знакомое Петербургу ООО "Нескучный сад".

"На этот раз компания Ольги Маяцкой должна была уничтожить весь подлесок на площади в несколько гектар, оставив только голую землю и торчащие из неё сосны. При этом пострадали бы ландыши, черничник, малинник и многочисленные птицы, как раз выводящие птенцов в период начала работ. По мнению проектировщиков и исполнителей, так выглядел парк 100 лет назад, и ему нужно было вернуть "исторический вид"", - гласит сообщение.

Все три парка признаны объектами культурного наследия.

фото: Зеленая коалиция / ВКонтакте