"Клон" Вишневского от "Зеленых" подал документы на выдвижение в Госдуму

Документы о выдвижении в депутаты Государственной Думы в избирком по округу №216 подал Вишневский Борис Иванович, следует из данных ГАС "Выборы". Там же сказано, что он идет на выборы при поддержке партии "Зеленые".

В карточке потенциального кандидата написано, что в настоящий момент он не работает. Место и дата рождения - деревня Пономарёво Вологодская области 17 апреля 1962 года.

Аналогичные данные у Виктора Быкова - соратника депутата Законодательного собрания от "Единой России" Сергей Соловьева, следует из расследования "Новой газеты". ЗАКС.Ру выяснил, что ранее Быков указывал местом работы МКУ "Семеновский". В настоящий момент в выписке из ЕГРЮЛ организации сказано о смене фамилии и имени руководителя: с Быкова Виктора Ивановича на Вишневского Бориса Ивановича.

Ранее по округу №216 документы о выдвижении подал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Вишневский Борис Лазаревич. Он также выдвигается в петербургский парламент по округу №2. По этой же территории подал документы Вишневский Борис Иванович, но уже как самовыдвиженец. Еще один самовыдвиженец по округу №2 - Вишневский Борис Геннадьевич.

По информации "Новой газеты", последнего несколько месяцев назад звали Шмелев Алексей Геннадьевич. Он в политической сфере Петербурга неизвестен, в отличие от своего нового тезки Ивановича.

"Новая газета" 22 июля также опубликовала материал о поездке в деревню Пономарево, где журналистке издания удалось пообщаться с родственниками Быкова. Вишневских в этом населенном пункте обнаружить "Новой" не удалось.

София Саттарова