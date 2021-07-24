Памфилова назвала выдвижение кандидатов-двойников на выборах "грязной технологией"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о нескольких жалобах кандидатов на выставление их двойников на выборах в Госдуму и назвала такой метод очень грязной технологией, передает "Российская газета".

"К нам уже пришло несколько жалоб, мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется очень грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть три заявления лидеров партий, которые возмущаются этим", — сказала Памфилова, открывая заседание ЦИК.

Она подчеркнула, что это обман избирателей, который может привести к очень тяжелым последствиям, но ЦИК не может снимать двойников с выборов, если их документы в порядке. Памфилова дала понять, что комиссия осуждает такие приемы, а советующие подобные методы политтехнологи "должны стать нерукопожатными".

Коснулась технология выдвижения двойников, в том числе, Петербурга. На выборы в ЗакС по округу №2 против действующего депутата от "Яблока" Бориса Вишневского выдвигаются два его "клона" — тоже Борисы Вишневские, от партии "Зеленых" и самовыдвиженец. По данным "Новой газеты", самовыдвиженца Вишневского еще несколько месяцев назад звали Шмелев Алексей Геннадьевич, а Вишневского из "Зеленых" — Быков Виктор Иванович. Последний также выдвинулся против депутата Вишневского на выборы в Госдуму по округу №216.

Вишневский из "Зеленых" — давний соратник вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева. ЗАКС.Ру рассказывал о его политической карьере, и о том, что сведения о смене имени и фамилии есть в выписке из ЕГРЮЛ МКУ "Семеновский", которое Быков указывал в качестве места работы. В "Единой России" заявляли, что этот Вишневский вышел из их партии, еще будучи Быковым, при этом весной Быков участвовал в праймериз единороссов по выдвижению в Госдуму.