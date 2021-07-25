Шишкина о Дмитриевой: Неловко наблюдать, как политик такого уровня опускается до мелочей и придирок

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина прокомментировала претензии лидера фракции "Партия роста" в Заксобрании Оксаны Дмитриевой в отношении ее партии.

Поводом для недовольства стал прием заявок от будущих участников выборов в муниципалитете "Автово", который уже много лет контролируют справороссы. Воскресенье, 25 июля, был последним днем, когда можно было донести документы в местный избирком (ИКМО). При этом изначально планировалось, что ИКМО будет работать только два часа. Это, по словам находившегося у комиссии корреспондента ЗАКС.Ру, напугало отдельных кандидатов. Они посчитали, что их могут не успеть прнять и начали жаловаться на медлительность членов комиссии.

Дмитриева разместила у себя в соцсетях видеозапись скопления людей у дверей ИКМО, написав, что очередь была создана искусственно, "по технологии 2014-2019 годов".

"Чем Справедливая Россия лучше Единой России, если наши кандидаты не могут даже зарегистрироваться для участия в выборах в Автово?" - возмутилась депутат от Партии роста.

Шишкина назвала такую позицию "оскорбительной и недостойной". Она заявила, что в очереди у ИКМО стояли кандидаты от Партии роста и самовыдвиженцы, близкие движению "Весна". Отметим, что это подтвердил находившийся на месте корреспондент ЗАКС.Ру. По его словам, все кандидаты в итоге сдали документы для участия в выборах.

"Мне просто неловко наблюдать за тем, как политик такого крупного уровня регулярно опускается до мелочей и придирок в адрес своей бывшей партии, тем самым, конечно, не повышая авторитет своей собственной. Но, как говорится, за воспитание мы не в ответе", - заявила Шишкина в адрес Дмитриевой.

Добавим, что примерно в то же время, когда был размещен пост лидера фракции "Партия роста", в ИКМО "Автово" приехал депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Ранее он состоял в "Справедливой России", но позже вышел из партии и стал частью команды Дмитриевой. Члены автовской избирательной комиссии пообещали Ковалеву, что продолжат рабочий день пока не примут документы от всех желающих.

Напомним, Дмитриева состояла в "Справедливой России" в 2007-2015 годах и руководила петербургским отделением справороссом. Позже она и ее бывшие однопартийцы неоднократно обменивались критикой в адрес друг друга.