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Новости 15:57

Координатора "Другой России Э. В. Лимонова" задержали в Москве

фото ЗакС политика Координатора "Другой России Э. В. Лимонова" задержали в Москве

Полицейские задержали координатора незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Акселя, передает "ОВД-Инфо".

Активиста задержали, когда он выходил из дома. Причину задержания полицейские не назвали. Акселя увезли в ОВД "Текстильщики": там же оказалась ранее задержанная Екатерина Бирюкова.

Ни к Акселю, ни к Бирюковой не пускают адвокатов. Юристу Сергею Тельнову пригрозили применением физической силой, если он не выйдет за забор, огораживающий ОВД. Также сообщается, что постовой требовал содержимое телефона Тельнова, ссылаясь на то, что он якобы что-то снимал. Когда адвокат позвонил в дежурную часть, ему заявили, что "постовой действует по инструкции", и положили трубку.

Ранее "лимоновцы" объявили о всероссийской протестной акции "За честные выборы". После этого интерес силовиков к ним увеличился: так, уже во второй раз за нынешнее лето арестовали на 15 суток лидера столичного отделения другороссов Ольгу Шалину. Накануне "лимоновцы" провели перфоманс у петербугского здания Минюста, протестуя против снятия с выборов сильных кандидатов и уподобляя происходящее "политическому карантину".

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