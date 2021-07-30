Координатора "Другой России Э. В. Лимонова" задержали в Москве

Полицейские задержали координатора незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Акселя, передает "ОВД-Инфо".

Активиста задержали, когда он выходил из дома. Причину задержания полицейские не назвали. Акселя увезли в ОВД "Текстильщики": там же оказалась ранее задержанная Екатерина Бирюкова.

Ни к Акселю, ни к Бирюковой не пускают адвокатов. Юристу Сергею Тельнову пригрозили применением физической силой, если он не выйдет за забор, огораживающий ОВД. Также сообщается, что постовой требовал содержимое телефона Тельнова, ссылаясь на то, что он якобы что-то снимал. Когда адвокат позвонил в дежурную часть, ему заявили, что "постовой действует по инструкции", и положили трубку.