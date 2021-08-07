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Новости 14:47

Правозащитника Михнова-Вайтенко зарегистрировали кандидатом в Госдуму от Петербурга

фото ЗакС политика Правозащитника Михнова-Вайтенко зарегистрировали кандидатом в Госдуму от Петербурга

Выдвинутый партией "Яблоко" правозащитник и религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко смог зарегистрироваться кандидатом от Петербурга в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №217, который охватывает Купчино и Колпино.

Михнов-Вайтенко известен, в частности, своим вниманием к задержанным на митингах. Он также является главным редактором газеты "Право на защиту".

Главными соперниками демократа станут единоросс Михаил Романов, избранный от этой же территории в VII созыв федерального парламента, и Оксана Дмитриева от Партии роста, работавшая в его VI созыве.

фото: Группа поддержки Григория Михнова-Вайтенко / ВКонтакте

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