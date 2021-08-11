Горсуд зарегистрировал иск о снятии Дмитриевой с выборов

Санкт-Петербургский городской суд 11 августа зарегистрировал иск о снятии с думских выборов лидера фракции "Партия Роста" в Заксобрании Оксаны Дмитриевой.

Истцом выступил ее соперник по выборам в 217 округе (Фрунзенский и Колпинский районы Петербурга) Дмитрия Румянцева. Его выдвинула партия "Гражданская платформа". Ответчик - Территориальной избирательной комиссии № 29, организующая выборы в округе № 217. Дмитриева заявлена заинтересованным лицом.

Румянцев намерен добиться снятия с выборов соперницы из-за дома в Греции, который записан на ее мужа. По мнению Румянцева, Дмитриева должна была указать его в своей собственности в предвыборной декларации о доходах и имуществе.

Дмитриева в беседе с ЗАКС.Ру рассказала, что уже 12 лет состоит на госслужбе и никогда прежде претензий к ее декларациям не возникало. Сам иск она считает очередной попыткой "Гражданской платформы" повлиять на ее выдвижение.

- Я думаю, цели могут быть разные. Например, внести дополнительную, как сейчас говорят, "турбулентность" в избирательный процесс. Ответ на поверхности. Румянцев выдвинут партией "Гражданская платформа", которая в прошлые выборы выдвинула против меня то ли Олесю, то ли Оксану Дмитриеву. Партия специализируется на спойлерских функциях. Тогда такая была технология, сейчас другая. Думаю, корни тянутся к моему конкуренту на прошлых выборах, - рассказала Дмитриева.

Ее главным соперником на выборах в Государственную думу 2016 года был единоросс Михаил Романов, набравший на 8% больше голосов. Тогда против Дмитриевой также заявились ее однофамильцы Олеся Дмитриева от "Зеленых" и Оксана Дмитриева из "Гражданской платформы", которые в сумме набрали 6% голосов.

До выборов 2021 года Румянцев 21 раз выдвигался в разных регионах, но был избран единожды в собрание депутатов Плюсского района Псковской области.

Заседание по его иску назначено на 13 августа.

Константин Леньков