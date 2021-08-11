Зюганов пообещал борьбу "на улице и в обществе" за возвращение Грудинина на выборы в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что партия намерена бороться за допуск директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина к выборам в Госдуму.

"Мы будем сейчас на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке нашего кандидата. <…> То, что было в Верховном суде, на мой взгляд, это просто дикое позорище для страны", - заявил Зюганов.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу КПРФ на недопуск Грудинина. Его кандидатуру снял Центризбирком в конце июля после того, как бывшая жена Грудинина заявила в Генпрокуратуру о наличии у него незадекларированных офшоров в Белизе.

После снятия Грудинина с выборов КПРФ обратилась в Верховный суд, требуя восстановить его в списке. Партия сочла решение незаконным и необоснованным, настаивая, что оно ущемляет права коммунистов. Зюганов и ранее резко высказывался о снятии Грудинина с выборов. Он призывал президента Владимира Путина не допустить "фашитизации", заявлял о намерении КПРФ протестовать, а на одном из заседаний суда назвал предоставленные ЦИК документы "лажой какой-то".

фото: duma.gov.ru