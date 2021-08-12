Волкову и Жданову заочно предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан НКО

Ближайшим соратникам оппозиционера Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявили обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), информирует ТАСС. Накануне и сам политик стал фигурантом аналогичного уголовного дела.

Ранее в отношении обоих общественников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

Поводом для этого послужили ролики с участием Жданова и Волкова в YouTube, которые, как считают в Следственном комитете РФ, они не имели права выкладывать в интернет ввиду признания их деятельности экстремистской.

Добавим, что оба союзника Навального объявлены российскими правоохранителями в международный розыск. При этом и Волков, и Жданов ранее эмигрировали из РФ.