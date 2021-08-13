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Новости 16:04

Cуд оставил Резника под домашним арестом до ноября

фото ЗакС политика Cуд оставил Резника под домашним арестом до ноября

Октябрьский районный суд 13 августа решил оставить под домашним арестом депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника до 10 ноября, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

О таком продлении ходатайствовал следователь. Он уточнил, что на свободе Резник якобы может угрожать свидетелям или воспользоваться своими должностными связями для избежания наказания.

Адвокат депутата Михаил Пашинский заявил, что доводы о продлении ареста не подкреплены доказательствами. Никакого значительного объема следственных действий произведено не было, хотя дело легкое, добавил Пашинский.

- Хорошо, пусть годами расследуют. Но это не должно влиять на судьбу обвиняемого, - считает адвокат.

Он добавил, что Резник не мафиози, чтобы угрожать свидетелям или предпринимать какие-то подобные действия. Пашинский просил освободить депутата от ареста или выпустить под залог в 500 тысяч рублей.
Сам парламентарий отметил, что не верит в отмену домашнего арест.

- Не право определяет решение суда - определяет сложившиеся обстоятельства, - пояснил Резник.

Он просил суд хотя бы позволить ему выходить на улицу и гулять по два часа в день - это рекомендовал врач. Даже в СИЗО есть прогулки, отметил парламентарий. Следователь вопрос о прогулках оставил на усмотрение суда. Прокурор его позицию полностью поддержала.

Судья решила, что доводы следователя обоснованы. Домашний арест подразумевает изоляцию от общества и прогулки законом не предусмотрены, заявила судья. Она отказалась разрешить ежедневные прогулки депутату.

Поддержать Резника пришли его соратники. Всех желающих пустили на заседание. Разговаривать с присутствовавшими парламентарию было запрещено судом, но, общаясь с судьей, он передал пришедшим ему поддержать слова благодарности.

Напомним, 17 июня, на следующий день после назначения выборов в ЗакС, у Резника и его близких прошли обыски. Следствие считает, что депутат якобы приобрел для личного употребления 18,2 грамма наркотического вещества. Суд отправил Резника под домашний арест 18 июня. Ему запрещено получать и отправлять корреспонденцию и общаться с кем-либо помимо близких родственников, адвоката и следователя. 

Парламентарий пытался добиться допуска к себе нотариуса для подачи документов в избирком для участия в выборах нового состава депутатов ЗакСа, но следователь и суд запретили эту встречу. Срок подачи документов на выдвижение в депутаты закончился 3 августа.

София Саттарова

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