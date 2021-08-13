Cуд оставил Резника под домашним арестом до ноября

Октябрьский районный суд 13 августа решил оставить под домашним арестом депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника до 10 ноября, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

О таком продлении ходатайствовал следователь. Он уточнил, что на свободе Резник якобы может угрожать свидетелям или воспользоваться своими должностными связями для избежания наказания.

Адвокат депутата Михаил Пашинский заявил, что доводы о продлении ареста не подкреплены доказательствами. Никакого значительного объема следственных действий произведено не было, хотя дело легкое, добавил Пашинский.

- Хорошо, пусть годами расследуют. Но это не должно влиять на судьбу обвиняемого, - считает адвокат.

Он добавил, что Резник не мафиози, чтобы угрожать свидетелям или предпринимать какие-то подобные действия. Пашинский просил освободить депутата от ареста или выпустить под залог в 500 тысяч рублей.

Сам парламентарий отметил, что не верит в отмену домашнего арест.

- Не право определяет решение суда - определяет сложившиеся обстоятельства, - пояснил Резник.

Он просил суд хотя бы позволить ему выходить на улицу и гулять по два часа в день - это рекомендовал врач. Даже в СИЗО есть прогулки, отметил парламентарий. Следователь вопрос о прогулках оставил на усмотрение суда. Прокурор его позицию полностью поддержала.

Судья решила, что доводы следователя обоснованы. Домашний арест подразумевает изоляцию от общества и прогулки законом не предусмотрены, заявила судья. Она отказалась разрешить ежедневные прогулки депутату.

Поддержать Резника пришли его соратники. Всех желающих пустили на заседание. Разговаривать с присутствовавшими парламентарию было запрещено судом, но, общаясь с судьей, он передал пришедшим ему поддержать слова благодарности.

Напомним, 17 июня, на следующий день после назначения выборов в ЗакС, у Резника и его близких прошли обыски. Следствие считает, что депутат якобы приобрел для личного употребления 18,2 грамма наркотического вещества. Суд отправил Резника под домашний арест 18 июня. Ему запрещено получать и отправлять корреспонденцию и общаться с кем-либо помимо близких родственников, адвоката и следователя.

Парламентарий пытался добиться допуска к себе нотариуса для подачи документов в избирком для участия в выборах нового состава депутатов ЗакСа, но следователь и суд запретили эту встречу. Срок подачи документов на выдвижение в депутаты закончился 3 августа.

София Саттарова