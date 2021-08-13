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Новости 19:31

Партия роста хочет отозвать Березина из Горизбиркома

фото ЗакС политика Партия роста хочет отозвать Березина из Горизбиркома

Политсовет петербургского отделения Партии роста 13 августа обратился к губернатору Александру Беглову с требованием досрочно прекратить полномочия Алексея Березина, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии. Поводом для этого стал иск Дмитрия Румянцева к Оксане Дмитриевой, на котором Березин формально выступил против своего однопартийца, разделяя интересы истца. 

"Березин не только проявил откровенную предвзятость и политическую враждебность по отношению к политической партии, благодаря которой он занял нынешнее служебное положение. <...> Подобное поведение несовместимо с профессиональной и служебной этикой и свидетельствует о недопустимости дальнейшего пребывания Березина на ответственной государственной должности", - говорится в заявлении. 

Лидер Партии роста в Петербурге Павел Швец и глава партийной фракции в Законодательном собрании Оксана Дмитриева сказали ЗАКС.Ру, что в заявлении все подробно изложено  и добавить им нечего. 

Березин сообщил ЗАКС.Ру, что еще 12 июля прекратил сотрудничество с петербургским отделением Партии роста. В тот день в городе проходило собрание партии по выдвижению кандидатов в депутаты ЗакСа. Причина расторжения отношений – конфликт с Дмитриевой, рассказал член Горизбиркома. 

- В связи с хамским и оскорбительным поведением ее лидера Оксаны Дмитриевой, которая неподобающим образом ведет себя в общении с ближайшим ее окружением, - сказал Березин.

Он не стал уточнять подробности конфликта, но упомянул, что депутат якобы назвала его "непрофессионалом". Член ГИК напомнил, что полномочия состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии истекают летом 2022 года и сейчас в городе идет избирательная кампания. Согласно закону о выборах, это является причинами, по которым члена избиркома отзывать нельзя. 

- Законодательство Российской Федерации о выборах, в первую очередь федеральный закон об основных гарантиях, прямо устанавливает случаи и процедуры, когда можно направить представление об отзыве члена комиссии с правом решающего голоса, рекомендованного той или иной политической партией. В период избирательной кампании федеральный закон это прямо запрещает, - отметил Березин. 

Сам он уходить из Горизбиркома не планирует, заявил член комиссии. 

Ранее Городской суд Петербурга не стал снимать Дмитриеву с выборов по обращению Румянцева, кандидата от "Гражданской платформы". Тот посчитал, что Дмитриева неверно указала недвижимость в предвыборной декларации, не занеся в свою собственность заграничную недвижимость супруга. Березин на заседании представил суду заявление о признании иска Румянцева. 

Березин был назначен на пост членом ГИК с правом решающего голоса по предложению Партии роста в июне 2017 года.

Константин Леньков, София Саттарова

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