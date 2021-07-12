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Статьи 12 июля, 23:20

Команда без Дмитриевой

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Неофициальный лидер Партии Роста в Петербурге Оксана Дмитриева не пойдет в новый созыв ЗакСа. Она решила сосредоточиться на думских выборах. Политик рассказала ЗАКС.Ру, что партия дала дорогу другим кандидатам, но в рамках избирательной кампании будет объяснять, что все они часть команды Дмитриевой. 

Партия Роста 12 июля провела общее собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга. Оно состоялось в ресторане восточной кухни "Лесная сказка". Петербургское отделение партии было создано пять лет назад, перед прошлыми выборами. Его костяком стала команда Оксаны Дмитриевой, бывшего министра труда и социального развития, которой в ходе скандальных выборов 2016 года не удалось переизбраться в Госдуму. Она, тем не менее, получила мандат депутата городского парламента и возглавила фракцию из трех человек. Вместе с Дмитриевой избались ее ближайший соратник Сергей Трохманенко и оппозиционный политик Максим Резник. Резник в партию так и не вступил, напротив, со временем дистанцировался от бывших коллег. Он объяснял это подозрениями в том, что партия перед губернаторскими выборами 2019 года заняла лояльную позицию по отношению к Смольному. 

Петербургские партийцы до сих пор называют себя командой Дмитриевой. Хотя отделением Партии Роста руководит другой человек, она остается неформальным лидером и самым авторитетным членом партийной ячейки. Уже не менее полугода Дмитриева ведет неофициальную думскую кампанию во Фрунзенском и Колпинском районах (округ № 217). Однако на новые выборы в ЗакС лидер фракции не пошла. В ходе конференции ее фамилии в списке кандидатов не прозвучало. Общегородская часть списка партии включила в себя Трохманенко, его коллегу по ЗакСу Алексея Ковалева и депутата шестого созыва Госдумы Андрея Крутова. Все они также пойдут на думские выборы.

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Дмитриева заявила ЗАКС.Ру, что ее нет среди кандидатов в депутаты городского парламента только потому, что она идет в Государственную думу. Ранее политик утверждала, что ее персональный рейтинг в Петербурге значительно выше, чем у партии.

"У нас есть понимание, что если Партия Роста идет на выборы в Петербурге без моей фамилии, то ее процент будет не очень большим. Если у избирателей  будет четкая ассоциация Партии Роста с Оксаной Дмитриевой, то рейтинг существенно возрастает. Он может составить  примерно  половину от моего личного рейтинга", - говорила Дмитриева в майском интервью "Ведомостям". 

Политик в разговоре с ЗАКС.Ру заверила, что партия будет стараться сделать все, чтобы партийный бренд и кандидаты ассоциировались с ней.

- Я думаю, мы обеспечим полностью понимание у избирателей, что это моя команда. Точно также как на муниципальных выборах, - прокомментировала Дмитриева.

Она также заявила, что не опасается идти только в Госдуму, не имея возможности в случае поражения переизбраться в ЗакС.

- Я не привыкла подстраховываться результатами моих соратников, - подчеркнула лидер фракции Партии Роста.

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В ответ на слухи о том, что списки кандидатов могли быть согласованы с городской администрацией, Дмитриева сказала, что ее команда выставляет сильнейшие кадры, которыми располагает, по тем округам, где кандидаты пользуются наибольшей электоральной поддержкой.

- Насколько вы видите, здесь нет ни одного проданного или купленного [места] или человека, непонятно почему включенного в список. Совершенно видно, что все сильные кандидаты идут по тем округам, где он наиболее сильны, представляют угрозу всем остальным. Заметьте, что и лидеры списка идут по одномандатным округам, - отметила Дмитриева.

Трохманенко, помимо общегородской группы, выдвинули в округе № 15 (по большей части территория Невского и Фрунзенского районов). Здесь находится муниципальное образование № 72, большинство мест в совете которого принадлежит Партии Роста. Причем главу МО № 72 Павла Швеца выдвинули в соседнем купчинском округе № 22. 

Ковалев, как и предполагалось, будет участвовать в выборах на своем родном Васильевском острове (округ № 4). Выступая перед участниками собрания, он заявил, что постарается выиграть избирательную гонку на территории, чтобы мандат от списка мог достаться кому-то другому.  

По округу № 1 (Адмиралтейский район) партия выставила бывшего главу МО "Коломна" Владимира Савелова, успевшего за свою жизнь побывать кандидатом и от "Справедливой", и от "Единой России". В округе № 2, как и обещали, выдвинули активиста Вадима Суходольского. Тренер по самбо Сергей Бондин стал кандидатом по округу № 14 (Калининский район). Бондин ранее несколько раз участвовал в выборах, выдвигаясь против единороссов то от ЛДПР, то от "Справедливой России". В Колпинском районе (округ № 25) партию будет представлять генеральный директор компаний "Петростиль" и "Стройкомплект" Ринат Миннапов.

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Партия выдвинула в депутаты всех своих заметных муниципальных депутатов. Глава МО "Обуховский" станет кандидатом по округу № 23, Александр Капустин из МО № 54 - по округу № 9 (оба округа - Невский район), депутат местного совета Сестрорецка Ольга Яковлева - по округу № 10 (Курортный район), Виталий Грязнов из МО "Нарвский округ" - по округу № 16 (Кировский и Красносельский районы). Заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов будет участвовать в выборах в округе № 18 (Красносельский район и МО "Ульянка"). Кондрашов заявил участникам собрания, что сумел добиться в своем муниципалитете раздельного сбора мусора в каждом дворе и хотел бы заняться проблемами экологии на общегородском уровне.

Два округа, на которые поделен Московский район, отдали депутатам МО № 72. Денис Капустин будет участвовать в выборах по округу № 20, а Александр Голованов - № 21. 

Остальные кандидаты менее известны широкой общественности. ЗАКС.Ру не удалось найти упоминаний об их активном участии в политике.

  • Округ 3 - Оксана Крикуненко
  • Округ 7 - Хафис Шахматьев
  • Округ 8 - Виталий Петунов
  • Округ 11 - Олег Вихтюк
  • Округ 12 - Владимир Плетенный
  • Округ 13 - Александр Голубков
  • Округ 17 - Андрей Бабин
  • Округ 19 - Андрей Кислянских
  • Округ 24 - Михаил Юрченко

По словам Дмитриевой, цели у партии не меняются - они надеются взять 3-4 мандата по спискам и столько же по одномандатным округам. Она уверена, что добиться успеха будет проще, чем пять лет назад, поскольку нет необходимости тратить усилия на сбор подписей избирателей. Будучи представленной в городском парламенте, Партия Роста освобождена от этого бремени.


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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Упоминаемые персоны
Голованов Александр Андреевич 
Грязнов Виталий Валерьевич 
Дмитриева Оксана Генриховна 
Капустин Александр Борисович 
Капустин Денис Львович 
Ковалев Алексей Анатольевич
Кондрашов Павел Вячеславович 
Крутов Андрей Дмитриевич 
Савелов Владимир Александрович
Трохманенко Сергей Владимирович 
Швец Павел Евгеньевич 
Яковлева Ольга Анатольевна 

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