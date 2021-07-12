Команда без Дмитриевой

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Неофициальный лидер Партии Роста в Петербурге Оксана Дмитриева не пойдет в новый созыв ЗакСа. Она решила сосредоточиться на думских выборах. Политик рассказала ЗАКС.Ру, что партия дала дорогу другим кандидатам, но в рамках избирательной кампании будет объяснять, что все они часть команды Дмитриевой.

Партия Роста 12 июля провела общее собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга. Оно состоялось в ресторане восточной кухни "Лесная сказка". Петербургское отделение партии было создано пять лет назад, перед прошлыми выборами. Его костяком стала команда Оксаны Дмитриевой, бывшего министра труда и социального развития, которой в ходе скандальных выборов 2016 года не удалось переизбраться в Госдуму. Она, тем не менее, получила мандат депутата городского парламента и возглавила фракцию из трех человек. Вместе с Дмитриевой избались ее ближайший соратник Сергей Трохманенко и оппозиционный политик Максим Резник. Резник в партию так и не вступил, напротив, со временем дистанцировался от бывших коллег. Он объяснял это подозрениями в том, что партия перед губернаторскими выборами 2019 года заняла лояльную позицию по отношению к Смольному.

Петербургские партийцы до сих пор называют себя командой Дмитриевой. Хотя отделением Партии Роста руководит другой человек, она остается неформальным лидером и самым авторитетным членом партийной ячейки. Уже не менее полугода Дмитриева ведет неофициальную думскую кампанию во Фрунзенском и Колпинском районах (округ № 217). Однако на новые выборы в ЗакС лидер фракции не пошла. В ходе конференции ее фамилии в списке кандидатов не прозвучало. Общегородская часть списка партии включила в себя Трохманенко, его коллегу по ЗакСу Алексея Ковалева и депутата шестого созыва Госдумы Андрея Крутова. Все они также пойдут на думские выборы.

Дмитриева заявила ЗАКС.Ру, что ее нет среди кандидатов в депутаты городского парламента только потому, что она идет в Государственную думу. Ранее политик утверждала, что ее персональный рейтинг в Петербурге значительно выше, чем у партии.

"У нас есть понимание, что если Партия Роста идет на выборы в Петербурге без моей фамилии, то ее процент будет не очень большим. Если у избирателей будет четкая ассоциация Партии Роста с Оксаной Дмитриевой, то рейтинг существенно возрастает. Он может составить примерно половину от моего личного рейтинга", - говорила Дмитриева в майском интервью "Ведомостям".

Политик в разговоре с ЗАКС.Ру заверила, что партия будет стараться сделать все, чтобы партийный бренд и кандидаты ассоциировались с ней.

- Я думаю, мы обеспечим полностью понимание у избирателей, что это моя команда. Точно также как на муниципальных выборах, - прокомментировала Дмитриева.

Она также заявила, что не опасается идти только в Госдуму, не имея возможности в случае поражения переизбраться в ЗакС.

- Я не привыкла подстраховываться результатами моих соратников, - подчеркнула лидер фракции Партии Роста.

В ответ на слухи о том, что списки кандидатов могли быть согласованы с городской администрацией, Дмитриева сказала, что ее команда выставляет сильнейшие кадры, которыми располагает, по тем округам, где кандидаты пользуются наибольшей электоральной поддержкой.

- Насколько вы видите, здесь нет ни одного проданного или купленного [места] или человека, непонятно почему включенного в список. Совершенно видно, что все сильные кандидаты идут по тем округам, где он наиболее сильны, представляют угрозу всем остальным. Заметьте, что и лидеры списка идут по одномандатным округам, - отметила Дмитриева.

Трохманенко, помимо общегородской группы, выдвинули в округе № 15 (по большей части территория Невского и Фрунзенского районов). Здесь находится муниципальное образование № 72, большинство мест в совете которого принадлежит Партии Роста. Причем главу МО № 72 Павла Швеца выдвинули в соседнем купчинском округе № 22.

Ковалев, как и предполагалось, будет участвовать в выборах на своем родном Васильевском острове (округ № 4). Выступая перед участниками собрания, он заявил, что постарается выиграть избирательную гонку на территории, чтобы мандат от списка мог достаться кому-то другому.

По округу № 1 (Адмиралтейский район) партия выставила бывшего главу МО "Коломна" Владимира Савелова, успевшего за свою жизнь побывать кандидатом и от "Справедливой", и от "Единой России". В округе № 2, как и обещали, выдвинули активиста Вадима Суходольского. Тренер по самбо Сергей Бондин стал кандидатом по округу № 14 (Калининский район). Бондин ранее несколько раз участвовал в выборах, выдвигаясь против единороссов то от ЛДПР, то от "Справедливой России". В Колпинском районе (округ № 25) партию будет представлять генеральный директор компаний "Петростиль" и "Стройкомплект" Ринат Миннапов.

Партия выдвинула в депутаты всех своих заметных муниципальных депутатов. Глава МО "Обуховский" станет кандидатом по округу № 23, Александр Капустин из МО № 54 - по округу № 9 (оба округа - Невский район), депутат местного совета Сестрорецка Ольга Яковлева - по округу № 10 (Курортный район), Виталий Грязнов из МО "Нарвский округ" - по округу № 16 (Кировский и Красносельский районы). Заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов будет участвовать в выборах в округе № 18 (Красносельский район и МО "Ульянка"). Кондрашов заявил участникам собрания, что сумел добиться в своем муниципалитете раздельного сбора мусора в каждом дворе и хотел бы заняться проблемами экологии на общегородском уровне.

Два округа, на которые поделен Московский район, отдали депутатам МО № 72. Денис Капустин будет участвовать в выборах по округу № 20, а Александр Голованов - № 21.

Остальные кандидаты менее известны широкой общественности. ЗАКС.Ру не удалось найти упоминаний об их активном участии в политике.

Округ 3 - Оксана Крикуненко

Округ 7 - Хафис Шахматьев

Округ 8 - Виталий Петунов

Округ 11 - Олег Вихтюк

Округ 12 - Владимир Плетенный

Округ 13 - Александр Голубков

Округ 17 - Андрей Бабин

Округ 19 - Андрей Кислянских

Округ 24 - Михаил Юрченко

По словам Дмитриевой, цели у партии не меняются - они надеются взять 3-4 мандата по спискам и столько же по одномандатным округам. Она уверена, что добиться успеха будет проще, чем пять лет назад, поскольку нет необходимости тратить усилия на сбор подписей избирателей. Будучи представленной в городском парламенте, Партия Роста освобождена от этого бремени.













текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников