           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:23

КПРФ обжаловала отказ Верховного суда восстановить Павла Грудинина на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика КПРФ обжаловала отказ Верховного суда восстановить Павла Грудинина на выборах в Госдуму

КПРФ обжаловала решение Верхновного суда отклонить жалобу на исключение из списка на выборы в Госдуму директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина, передает ТАСС.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, партия подала жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда в пятницу, 13 августа. Он сообщил, что заседание по рассмотрению жалобы назначено на текущую неделю.

Верховный суд отклонил жалобу КПРФ на недопуск Грудинина 9 августа. Центризбирком снял кандидатуру Грудинина в конце июля после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у него незадекларированных офшоров в Белизе.

Партия сочла решение ЦИК незаконным и необоснованным, настаивая, что оно ущемляет права коммунистов. Зюганов призывал президента Владимира Путина не допустить "фашитизации", заявлял о намерении КПРФ протестовать, а на одном из заседаний суда назвал предоставленные ЦИК документы "лажой какой-то". Уже после решения Верховного суда Зюганов пообещал, что коммунисты будут "на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке" своего кандидата.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru