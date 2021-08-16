Суд назначил Кире Ярмыш полтора года ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу", сообщается в Twitter Ярмыш.

Суд признал Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. Как передает "Новая газета", ей в течение срока будет запрещено менять место жительства, уезжать за пределы Москвы и Подмосковья, посещать массовые мероприятия, ее также обязали отмечаться в инспекции раз в месяц.

Прокуратура просила назначить Ярмыш два года ограничения свободы, а также сохранить ее домашний арест до вступления приговора в силу. Такое отдельное требование обвинение заявило после того, как источники сообщили об отъезде из России Любови Соболь. Ее приговор на момент возможного отъезда еще не вступил в силу, и она может вернуться до этого. В итоге суд меру пресечения Ярмыш отменил.

Ранее Преображенский суд уже приговорил еще нескольких обвиняемых по этому делу. Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину - год, Олегу Навальному - год условного срока.