Дмитриева высказалась о решении отозвать Березина из Горизбиркома

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, для чего было направлено обращение Партии роста к губернатору Александру Беглову с требованием отозвать Алексея Березина из Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По ее словам, таким образом партия хотела "отречься" от будущих вопросов.

- Мы приняли политическое решение. Проинформировали всех участников политического процесса, что какие бы действия не совершались, его действия с нами уже не связаны. Мы их не поддерживаем. Даже не то, что не поддерживаем, а заранее осуждаем, - заявила Дмитриева.

Сейчас Партия роста не может отозвать Березина из-за ограничений в законе. Во время избирательной кампании нельзя досрочно прекратить полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса. Кроме того, полномочия нынешней комиссии истекают летом 2022 года, что тоже мешает планам Дмитриевой, так как за год до этого срока нельзя отозвать кандидата.

Дмитриева рассказала, что новых кандидатур в ГИК от партии пока не рассматривалось и выразила надежду, что Березин сам сложит свои полномочия.

- Вдруг, остатки чести и совести возникнут, и человек собственноручно напишет заявление, коли такое политическое решение партии, которая его на это место выдвинула, - добавила парламентарий.

Ранее в беседе с ЗАКС.Ру Березин рассказал, что его сотрудничество с партией прекратилось 12 июля после личного конфликта с Дмитриевой.

Напомним, политсовет петербургского отделения Партии роста объяснил решение инициировать досрочное прекращение полномочий своего представителя в Горизбиркоме тем, что тот якобы проявил "откровенную предвзятость и политическую враждебность по отношению к политической партии, благодаря которой он занял нынешнее служебное положение".

Константин Леньков