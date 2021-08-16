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Обвинение запросило для Олега Степанова два года ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Обвинение запросило для Олега Степанова два года ограничения свободы по "санитарному делу"

Прокуратура в ходе прений сторон в Преображенском суде Москвы запросила два года ограничения свободы по "санитарному делу" для сторонника Навального Олега Степанова, сообщается в Twitter оппозиционера.

Обвинение просит запретить Степанову в это время покидать место жительства с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых акциях, покидать Москву и обязать его трижды в месяц отмечаться во ФСИН. Также прокурор просит сохранить меру пресечения – домашний арест – до вступления приговора в силу.

Приговор Степанову будет оглашен 20 августа.

Ранее Преображенский суд уже приговорил еще нескольких обвиняемых по этому делу. Любови Соболь и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину – год, Олегу Навальному – год условного срока. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

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