ТОП-7 кандидатов, вложившихся в кампании и не допущенных до выборов в ЗакС

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Многие из не допущенных до выборов в Законодательное собрание Петербурга политиков активно вели избирательные кампании. Некоторые из них успели потратить более 1 млн рублей на агитацию и сбор подписей. ЗАКС.Ру представляет семерку кандидатов, которые израсходовали больше всех средств со своих избирательных счетов, но получили отказы в регистрации или сошли с предвыборной гонки по собственной инициативе.

7. Федор Грудин (самовыдвиженец) – 84,8 тысяч рублей

Правый политик и депутат МО "Правобережный" вел подписную кампанию в округе № 9 (Невский район). По данным Горизбиркома на 20 июля он израсходовал 60,05 тысяч рублей. В отчете на 3 августа говорится о 84,8 тысячах. Грудин открыл свой штаб, запустил предвыборный сайт, распространял листовки. 24 июля кандидат объявил о завершении избирательной кампании. Свое решение он объяснил тем, что не успевает собрать необходимое количество подписей.

6. Ольга Герасина ("Новые люди") – 131 тысяча рублей

Бывшая судья распущенного Уставного суда стала одним из лиц непарламентских "Новых людей". Она вошла в общегородскую часть списка партии и выдвинулась по округу № 16, большая часть которого приходится на Кировский район. На начало августа кандидатка израсходовала 131 тысячу рублей. Из них как минимум 63,1 тысячи – на оплату услуг по изготовлению агит-материала. Вечером 12 августа ТИК отказала Герасиной в регистрации. В партии это связали с давлением единороссов. Их представительница стала оппонентом депутата Дениса Четырбока, одного из ближайших соратников спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Ранее и Макаров, и Четырбок утверждали, что якобы располагают информацией о помощи администрации Кировского района в сборе подписей за представительницу "Новых людей".

5. Александр Колос ("Родина") – 209,95 тысяч рублей

Предприниматель и учредитель благотворительного фонда "Колос" Александр Колос выдвигался по округу № 13 (юго-запад Приморского района). Большую часть из потраченных 209,95 тысяч рублей он израсходовал на выпуск и распространение листовок, плакатов и рекламных щитов, а также аудиовизуальных и других информационных материалов о своей кандидатуре. Отказ в регистрации получил 11 августа. Территориальный избирком установил, что процент брака в подписях за выдвижение кандидата составил 12,78%, что более чем в два раза выше допустимого уровня.

4. Савва Федосеев (самовыдвиженец) – 604,5 тысячи рублей

Кузнец и консул национал-демократического движения "Общество.Будущее" шел по тому же округу № 17, что и экс-судья Герасина. Отказы в регистрации они получили в один день. Федосеев еще в начале июня открыл избирательный штаб и вел одну из самых масштабных в городе подписных кампаний. На него работали почти 200 сборщиков автографов. Кандидат выпускал листовки, плакаты и агитационные кубы. В отчете Горизбиркому Федосеев уточнил, что часть средств со своего избирательного фонда израсходовал на оплату услуг консультационного характера. Весь фонд кандидата на 3 августа составлял 875,4 тысячи рублей. Из них 154 тысячи – крупные пожертвования от двух граждан.

3. Марина Мацапулина (самовыдвиженка) – 1,036 млн рублей

Заместитель председателя незарегистрированной Либертарианской партии России вела яркую кампанию в округе № 2 (Центральный район). Большая часть избирательного фонда ушла на оплату работы сборщиков подписей. Также расходы направлялись на аренду штаба, изготовление агитационных материалов: ролл-апов, кубов, листовок, плакатов и так далее. Всего на счет кандидатки к 3 августа поступило более 1,2 млн рублей. Из них 463,58 тысяч – крупные пожертвования от шести граждан. 20,8 тысяч рублей Мацапулиной пришлось вернуть из-за ошибок в сведениях жертвователей. Либертарианке отказали в регистрации под предлогом претензий к подписям избирателей со стороны МВД. Кроме того, ТИК настояла на том, что кандидатка, будучи членом УИК, не могла собирать автографы самостоятельно. Всего забраковали 21% подписей. Мацапулина ссылалась на судебную практику, согласно которой кандидат со статусом ЧПРГ может собирать за себя подписи, и обращала внимание на непрозрачность процедуры проверки по базам МВД.

2. Ирина Фатьянова (самовыдвиженка) – 1,240 млн рублей

Бывшая глава штаба Алексея Навального* в Петербурге шла на выборы в округе № 3 (Петроградский район и муниципалитет "Ланское"). Средства расходовала на оплату сборщиков подписей за свое выдвижение, аренду штаба и зарплату сотрудникам этого штаба. Кроме того, из средств фонда оплачивалось изготовление агитационных материалов: листовок, баннеров, кубов, ролл-апов. Фатьянова одна из немногих кандидатов, кто выпустил свой персональный мерч. Всего на счет "навальнистки" поступили 1,270 млн рублей. В том числе 306,73 тысячи крупных пожертвований от шести человек. Кандидатке пришлось вернуть 37,44 тысячи. 750 рублей из них пожертвовал несовершеннолетний. Выдвижение Фатьяновой аннулировали еще 27 июля из-за признания штаба Навального экстремистской организацией. Тогда же были прекращены финансовые операции по избирательному счету.

1. Андрей Шпиленко ("Родина") – 1,342 млн рублей

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России шел в депутаты городского парламента по округу № 11 (Выборгский район Петербурга). Хотя Шпиленко, как и другие его однопартийцы, жаловался на "запрет на размещение" собственной наружной агитации, его работа на избирательной территории была заметна. По округу курсировали газели с портретами кандидата, а избиратели получали в руки листовки и другую печатную продукцию "родинца". До выборов кандидата ТИК не допустила, забраковав 16,01% изученных подписей в поддержку его выдвижения.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Сергей Еремеев