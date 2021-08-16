Бизнес без иммунитета

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Оксаной Дмитриевой на пресс-конференции ИА "Росбалт" 16 августа обсудили нынешнее состояние российского бизнеса в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. По мнению спикеров, предприниматели не смогли вернуться к доковидным показателям, а государственные меры поддержки не такие существенные и местами несвоевременные, да и вообще, не дотягивают до уровня Европы.

По мнению Титова, вторую волну коронавируса предприниматели пережили значительно легче, чем первую. Главной помощью от государства он назвал отказ правительства от идеи ввести новый локдаун, ведь прошлые ограничения работы оказались сильным ударом по бизнесу. Других особенно полезных видов помощи он называть не стал, отметив, что в европейских странах уровень поддержки был значительно выше.

- То, что мы не ушли в локдаун на второй волне, – это, конечно, серьезно жизнь для бизнеса облегчило. С другой стороны, мы чувствуем, что есть последствия. Пошел опять спад. Люди реализовали свой отложенный спрос и начали жить нормальной жизнью, смотря на свои финансы более внимательно. Больше 60% процентов предпринимателей заявляют, что спрос так и не восстановился до локдауновских времен, - рассказал Титов.

Могло быть и лучше

Больше всего трудностей, по мнению омбудсмена, испытывает российская промышленность. По его данным, огромное количество предприятий находится в предбанкротном состоянии из-за увеличения цен на расходные материалы, которые уводят прибыль в "красную" зону.

Например, некоторые петербургские предприятия вынуждены платить за электроэнергию по 9 рублей за кВт/ч, что, по мнению Титова, абсолютно непосильное требование. По его словам, в Москве электричество отпускается по 4 рубля за кВт/ч. Он отметил необходимость снижения стоимости за электроэнергию хотя бы для промышленников.

- Если это будет продолжаться, то в Петербурге не будет промышленности, - предупредил Титов.

Он раскритиковал попытку властей контролировать цены и на другие материалы вроде древесины и металла, которые необходимы в промышленности.

- Дерево выросло в четыре раза, металл – в два с половиной раза. Это все выводит предприятия из зоны конкурентоспособности. Поэтому то, что правительство так поздно спохватилось, те меры, которое оно приняло, недостаточны. Если мы хотим сохранить нашу промышленность, мы должны реализовывать эффективную экономическую политику. Государство должно знать, что происходит в экономике. Сегодня мы очень сомневаемся, что это именно так, - заявил Титов.

Дмитриева, рассуждая о наиболее уязвимых отраслях от коронавируса, выделила нефтегазовый сектор и автомобильный кластер. Эти отрасли, по ее мнению, рассчитаны на более широкий рынок и зависят от мировых тенденций.

Депутат, посетившая не одно предприятие в последнее время, сообщила о нехватке кадров и упадническом состоянии учебных заведений в городе, из-за чего искать сотрудников приходится не только в других городах страны, но и на территории ближнего зарубежья.

Полезные, по мнению уполномоченного по правам предпринимателей, меры поддержки все же были. Титов положительно отозвался о сокращении контрольно-надзорной деятельности для бизнеса. Такой мораторий был введён весной 2020 года, чтобы снизить нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса. Правда, по наблюдениям Титова, после снятия локдауна визиты надзорных органов стали проводиться с прежней частотой в крупных предприятиях, но для представителей малого и среднего бизнеса их количество значительно уменьшилось.

Больная тема

Какого-либо нового способа заставить работников сферы услуг пройти вакцинацию на встрече не поднималось. Титов считает вакцину единственно верным способом борьбы с коронавирусом. Сам омбудсмен признался, что привился "Спутником" еще в ноябре 2020 года и с легкостью перенес болезнь. Про движение антипрививочников он высказался критически и назвал его "архаикой".

- Тогда не надо делать операции на открытом сердце, изобретать роботов, потому что они могут взбеситься, как во многих фантастических фильмах… Чтобы пережить пандемию, вакцинироваться надо, - считает омбудсмен.

Предприятиям же он посоветовал искать свои способы мотивировать сотрудников, но принуждение, на его взгляд, все же излишняя мера. Он отметил, что привить 100% сотрудников практически невозможно из-за различных медицинских ограничений.

- Есть медицинские показания, при которых нельзя делать прививку. У нас обязательно сначала проходят медицинское освидетельствование. Потом человек сам соглашается или не соглашается делать прививку, - поделился он.

Титов добавил, что Партия роста ранее предлагала выдавать QR-коды москвичам уже после прививки первым компонентом, а не дожидаться полной вакцинации. Другая партийная инициатива в сфере вакцинации – ускорить регистрации иностранных препаратов.

- На сегодняшний день недоверие людей к вакцинации, возможно, связано с нашей вакциной. У людей должен быть выбор. Они должны выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин. Даже если "Спутник" не сертифицирован ВОЗ, то мы должны иметь возможность зарегистрировать их [вакцины, сертифицированные ВОЗ] на территории России, - заявил Титов.

Дмитриева также раскритиковала тех, кто выступает против вакцинации. По ее мнению, наличие отечественной вакцины – это преимущество.

Обещали вернуться

Отдельно подняли тему бизнесменов, которые покинули Россию из-за возможного уголовного преследования по "экономическим" статьям. Омбудсмен планировал проработать механизм возврата предпринимателей на родину без риска оказаться в местах лишения свободы. В так называемый "лондонский список", который Титов составил еще в 2018 году, заявились больше ста бизнесменов, но в тот же год эту программу приостановили, так как прокуратура не смогла гарантировать свободу беглецам. В последующие годы несколько предпринимателей все же вернулись. На пресс-конференции Титов рассказал, что поиск решений в этом направлении продолжается, но говорить о конкретных успехах ещё рано, так как предстоит внести соответствующие изменения в правовое поле.

- Работа в этом направлении ведется. Мы наладили взаимные подходы с прокуратурой в этом вопросе. У нас вообще взаимоотношения тесные с прокуратурой. Работаем над внедрением законов, которые регулируют эту область, чтобы не было перегибов. По "лондонскому списку" мы начали опять обсуждение. Там есть ряд проблем юридического свойства, которые, действительно, волнуют наших правоохранителей, - поделился автор списка.

Он отметил, что это не "индульгенция" для провинившихся бизнесменов, а лишь гарантия того, что мера пресечения не будет предусматривать арест. Титов рассказал, что в уголовных делах в отношении некоторых предпринимателей он все же сомневается и намерен продолжать помогать добиться справедливости.

Константин Леньков