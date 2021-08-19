Прилепин по случаю 30-летия путча зовет левые силы в коалицию - бороться с "последствиями ельцинизма"

Приведшие к распаду СССР события августа 1991 года, которые активно вспоминают на текущей неделе, побудили писателя Захара Прилепина, представляющего собой консервативное крыло партии "Справедливая Россия - За правду", обратиться к нескольким левым партиям с идеей объединения. Литератору желательно, чтобы предложенные им левопатриотические принципы символически в виде декларации были подписаны в гостинице "Метрополь" 23 августа. В своем выступлении он ругает наследие перестройки, "последствия ельцинизма и горбачевщины", которые Россия, судя по его словам, все еще не может преодолеть, и предостерегает от "сползания в оголтелый капитализм". Его симпатии лежат на стороне путчистов из ГКЧП, потерпевших поражение тридцать лет назад.

"Мы видим, мы чувствуем: расхождения между нами не принципиальны. Особенно в том, что мы желаем воплотить в экономике и в обществе", - цитирует документ РИА "Новости".

Письмо, в частности, адресовано КПРФ, "Коммунистам России" и "Российскому общенародному союзу". Ранее летом писатель уже обращался с идеей коалиции к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который в ответ признался, что раньше сентябрьских выборов не готов к такому шагу.