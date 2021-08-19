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Новости 14:24

ВС РФ отклонил апелляцию Грудинина по иску о снятии его с выборов в Госдуму

фото ЗакС политика ВС РФ отклонил апелляцию Грудинина по иску о снятии его с выборов в Госдуму

Верховный суд РФ не стал рассматривать апелляцию директора "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина по иску о снятии его с выборов в Государственную думу.

9 августа ВС РФ отклонил жалобу КПРФ на недопуск Грудинина до участия в электоральном процессе. ЦИК снял партийца в конце июля после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у него незадекларированных офшоров в Белизе.

Компартия уверена в незаконности решения ЦИК и продолжает настаивать, что оно ущемляет права коммунистов. После этого лидер КПРФ Генндаий Зюганов призывал президента Владимира Путина не допустить "фашитизации" России, заявлял о намерении коммунистов протестовать, а на одном из заседаний суда назвал предоставленные ЦИК документы "лажой какой-то". Уже после решения Верховного суда Зюганов пообещал, что коммунисты будут "на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке" Павла Грудинина.

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