Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил соратника Навального Олега Степанова к году ограничения свободы по "санитарному делу", сообщили представители суда.

Степанова признали виновным в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. На этот год ему будет запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, менять его без уведомления, помещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы без согласия органов. Также Степанова обязали дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспеции.

Обвинение запрашивало для Степанова два года ограничения свободы.