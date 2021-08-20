Горизбирком исключил из кураторов Фрунзенского района Березина и Егорову

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 августа сменила кураторов избиркомов Фрунзенского района. С предложением исключить ее из кураторов выступила зампред Горизбиркома Алла Егорова. Вместо себя она выдвинула члена ГИК Олега Зацепу. С ним вопрос согласован, сообщила Егорова. Она отметила, что район сложный - ему необходимы три куратора.

Член Горизбиркома от ЛДПР Валерий Николаев предложил вместе с Егоровой отстранить от территории и члена ГИК Алексея Березина, направленного в состав комиссии Партией Роста. Ранее партия заявила, что хотела бы отозвать Березина из Горизбиркома из-за его выступления в суде на стороне противников депутата ЗакСа от Партии Роста Оксаны Дмитриевой. Сейчас она баллотируется в Государственную думу по округу во Фрунзенском районе.

Николаев заявил, что сейчас работа Горизбиркома проходит под пристальным общественным вниманием. Он считает, что следует проявлять "бытовую, житейскую мудрость"для просчитывания возможных ситуаций в будущем, которые могут стать поводом для дискредитации комиссии или ее членов.

- Я считаю, что мы не просто имеем право, мы обязаны подставить плечо нашему товарищу, уважаемому Алексею Викторовичу Березину, и вывести его из гипотетически возможных каких-то информационных ударов. Потому что, я считаю, что такая ситуация, которая содержит в себе элементы возможного будущего конфликта, как раз и происходит во Фрунзенском районе, - заявил Николаев.

Третий куратор территории Юрий Кузьмин сообщил, что району действительно нужна поддержка трех членов Горизбиркома. Если комиссия все же решит убирать Березина, то на его место Кузьмин предложил Николаева.

Сам Березин участвовал в заседании по видеоконференц-связи. Он раскритиковал работу своих коллег. По его мнению, остальные члены Горизбиркома желают "забыть про нормы закона".

В защиту Березина выступила член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Она предложила перенести решение вопроса на следующее заседание, чтобы коллеги могли обсудить его с Березиным лично.

- Вдруг появляются какие-то поправки, я так понимаю, не согласованные с человеком, который является членом нашей комиссии. <...> Давайте мы не будем так это делать. Это, по-моему, просто как-то неприлично. <...> Почему его нужно против воли менять? Он что, проштрафился? - поинтересовалась Покровская.

По ее мнению, в данном случае не надо никого ни от чего защищать. Она выступила категорически против такого решения.

Члены Горизбиркома все же решили голосовать по всем поправкам. Большинство человек поддержало вывод из кураторов Фрунзенского района Егоровой и Березина и введение в группу Зацепы и Николаева.

Напомним, ранее с должности ушел председатель территориального избиркома № 29 Борис Островский. Эта ТИК отвечает за выборы во Фрунзенском районе.

София Саттарова