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Новости 12:36

Снятые с выборов в ЗакС "родинцы" попробуют зарегистрироваться через суд

фото ЗакС политика Снятые с выборов в ЗакС "родинцы" попробуют зарегистрироваться через суд

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иски трех экс-кандидатов от партии "Родина" к территориальным избиркомам. Оспорить отказ решились предприниматели Андрей Шпиленко и Александр Колос, а также сценарист и композитор "Улиц разбитых фонарей" Андрей Иванов. Суд назначил заседания по их искам на 25 августа. 

Все трое получили отказы в регистрации из-за претензий избирательных комиссий к собранным подписям. У Шпиленко нашли 175 недействительных автографов, у Колоса - 153. Больше всего неточностей обнаружили у Иванова. Среди подписей за выдвижение сценариста 192 признали недействительными. 

Напомним, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Шпиленко стал самым "щедрым" кандидатом, получившим отказ в регистрации. На свою кампанию в 11-м округе он потратил 1,3 млн рублей - в шесть раз больше, чем его однопартиец Колос, который шел в ЗакС по 13-му избирательному округу. 

Кроме них, оспорить отказ в регистрации попробует ветеран Заксобрания Сергей Никешин, который не смог выдвинуться с помощью праймериз "Единой России" и шел на выборы самовыдвиженцем. ТИК № 46 насчитала в его подписях более 14% брака. Через жалобу в Горизбирком самовыдвиженцу Никешину восстановиться не удалось. 

Константин Леньков

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