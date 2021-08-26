"Все обвинения умышленно инспирированы": "Яблоко" пообещало добиваться возвращения Шлосберга на выборы в Госдуму

Глава "Яблока" Николай Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский выступили с заявлением из-за исключения Льва Шлосберга из федерального списка на выборы в Госдуму.

"Партия "Яблоко" со всей ответственностью заявляет: нет никаких правовых и юридических оснований для исключения Льва Шлосберга из предвыборного федерального списка партии даже в рамках того абсурдного и репрессивного законодательства, в нарушении которого его обвиняют. Все обвинения в его адрес не соответствуют действительности и умышленно инспирированы", - заявили в руководстве "Яблока".

Рыбаков и Явлинский считают снятие Шлосберга с выборов "очередным шагом на разрыв власти с российским обществом" и "демонстрацией того, что представляет собой сегодняшнее государство". Они пообещали, что "Яблоко" будет "добиваться всеми доступными и законными способами" отмены этого решения.

Ранее на заседании 26 августа члены ЦИК заявили, что Шлосберга исключили из федерального списка "Яблока" из-за якобы его причастности к деятельности экстремистской организации. Глава ЦИК Элла Памфилова высказала личную позицию, что никак не может считать, что Шлосберг "каким-то боком имеет отношение к экстремистам".