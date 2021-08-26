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Выборы 2021

Новости 15:57

"Настаивают на срочной аудиенции": Кандидаты в депутаты хотели встретиться с нерпой Крошиком в преддверии выборов

фото ЗакС политика "Настаивают на срочной аудиенции": Кандидаты в депутаты хотели встретиться с нерпой Крошиком в преддверии выборов

Несколько политиков из разных партий обращались в Фонд друзей балтийской нерпы с желанием сфотографироваться с нерпой Крошиком, рассказали представители фонда.

"Многие кандидаты настаивают на срочной аудиенции у всемирно известного тюленя и очень расстраиваются из-за наших отказов в этих встречах. Просим всех не обижаться на нас, с пониманием отнестись к этой ситуации и не предлагать таких встреч, потому что ситуация со стороны будет выглядеть очень комично", - прокомментировали в фонде.

Основательница фонда Елена Андриевская в разговоре с Znak.com рассказала, что желавшие встретиться с Крошиком кандидаты были совершенно новыми для организации людьми. По ее словам, она предлагала обсудить вопросы по телефону, но те настаивали на том, что надо "зафиксировать факт встречи, заснять, прописать сценарий", а вместо предложений конкретной помощи спрашивали, "что можно сделать хорошего".

Андриевская напомнила, что фонд - это "не зоопарк и не развлекательное заведение" и центр для посещения закрыт.

"Для животных это стресс. Встречаться без них никто не хочет, всем нужна красивая картинка. Получается замкнутый круг: это нужно не животным, а депутатам для каких-то своих целей. Нам помощь нужна, но не во время предвыборной гонки, а в рамках текущей работы", - пояснила она. 

Имена и партии интересовавшихся Крошиком кандидатов в фонде не назвали, лишь отметили, что за последние десять дней в фонд обратились пять политиков из разных партий. В фонде иронизируют, что если Крошик так популярен у политиков, то, возможно, ему следует создать свое общественное объединение. 

Фонд друзей балтийской нерпы, помимо прочего, занимается спасением тюленей, заботясь о них и готовя к жизни в естественной среде. Обычно нерпы относятся к людям с недоверием, и Крошик стал знаменит из-за редкой привязанности. Его дважды пытались вернуть в естественную среду, но он отказывался уплывать, поэтому в итоге остался жить с людьми в центре реабилитации. У нерпы много поклонников, которых он радует то заледеневшими усами, то удовольствием от почесываний бочков и щечек.

Через несколько лет у фонда остался второй такой подопечный - нерпа по имени Шлиссик. Он приставал к чиновникам ленобластного комитета по охране животного мира, пока им вручали благодарственные грамоты. В прошлом году Росприроднадзор занялся поиском нового дома для него.

Выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга назначены на 19 сентября, голосование пройдет с 17 по 19 число включительно.

фотоколлаж: Спасение тюленей 699-23-99 / ВКонтакте


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