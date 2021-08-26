Фатьяновой припомнили перекрытые дороги

Фото Константина Ленькова

Дело "о перекрытии дорог", которое завели после январских протестов, пополнилось новыми материалами. 26 августа силовики пришли с обыском к бывшему главе штаба Навального* в Петербурге Ирине Фатьяновой. Успешность следственных мероприятий еще предстоит оценить сотрудникам ГСУ МВД, но можно предположить, что новых обстоятельств происшествия выяснить не удалось.

Фатьяновой примерно через 30 минут после известий о визите следователей, пускать в квартиру не стали. Вернее, силовики даже не отреагировали на непрекращающиеся звонки и стук в дверь. Связаться с Фатьяновой тоже не представлялось возможным. Как это обычно бывает, силовики забрали телефоны у всех, кто находился в квартире. После трехчасового обыска в квартире оппозиционерки, полицейские изъяли три телефона, два компьютера и планшет, на которых они попробуют найти доказательства вины или хоть что-то, что могло бы подтвердить преступный умысел митингующих. Кроме электроники, силовиков заинтересовали некие визитки, которые, по мнению следователей, могли принадлежать иностранным агентам. Подозрения возникли к карточке художника Юрия Вульфа и другим личностям, чьи имена были написаны на английском. По словам Фатьяновой, следователи осмотрели буквально каждый уголок квартиры и даже проверили сливной бачок унитаза в поисках припрятанной техники. Ее там не оказалось. Приходили также по второму адресу, где "навальнистка" официально зарегистрирована. Убедившись, что она там не проживает, полицейские ушли ни с чем.

О возбуждении дела по ч.1 ст. 267 УК в отношении неустановленных лиц пресс-служба ГСУ МВД сообщила 25 января, на следующий день после появления такого же дела в Москве. Причиной для этого стала толпа протестующих, вышедших на проезжую часть улицы Малая Морская во время первой январской демонстрации "Свободу Навальному". По версии петербургского Главка, действия митингующих вынудили автомобилистов совершать опасные маневры, чтобы объехать "пробку".

Первые обыски по этому уголовному делу пришлись на начало февраля. Тогда полиция посетила около 30 человек. В то же время в качестве превентивной меры полиция и Росгвардия завели привычку перекрывать главные улицы города, чтобы на корню пресечь любую протестную активность. Крупных митингов не состоялось. Правда, команда Навального их и не планировала.

Вернулись к делу "о перекрытых дорогах" в апреле 2021 года. Накануне запланированной акции протеста из-за жалоб лечащих врачей Навального на его ухудшающееся состояние здоровья. Тогда допросили около 20 человек. Несмотря на крупномасштабные операции петербургских силовиков по поиску свидетелей, обвинения никому предъявлены не были.

В середине июня, через четыре дня после объявления о намерении участвовать в выборах депутатов Заксобрания, на допрос в качестве свидетеля забрали либертарианку Марину Мацапулина, но по делу о перекрытии дорог уже на московском митинге. Оказалось, что девушка проходит по нему свидетелем, хотя в день акции ее задержали не в Москве, а в Петербурге.

Спустя семь месяцев после возбуждения дела, в кабинетах ГСУ МВД снова прозвучали вопросы, уже знакомые по предыдущим приводам. Следователи пытаются узнать, знакомы ли свидетели с Навальным и другими лицами. Их интересует девять человек: сотрудник штаба Навального Денис Кабаков, муниципальные депутаты Денис Луговский ("МО "Владимирский округ") и Василий Кунин (МО "Малая Охта"), бывший муниципал Даниил Кен, либертарианцы Рина Мацапулина и Алексей Барич, активист "Весны" Тимофей Тумашевич, сотрудник предвыборного штаба Фатьяновой Александр Верещагин и член "Левого фронта" Александр Тонконогов.

Перед следователями и не стоит задачи раскрывать это дело, так как по нему можно "бесконечно" проводить обыски, считает юрист Анастасия Буракова.

- Дело о "перекрытии дорог" направлено на то, чтобы легально проводить обыски у политических активистов. Такое дело "для запугивания", потому что в реальности никакого ущерба не было причинено митингами. Сам факт того, что транспорту пришлось что-то объезжать, вызвано тем, что дороги перекрывали тяжелой техникой сами власти, - заявила ЗАКС.Ру Буракова.

Она также отметила, что до "популяризации" в январе 2021 года, статья о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения не распространялась на митинги. Дела заводили лишь в случае причинения крупного ущерба или тяжкого вреда здоровью. В конце 2020 года статью ужесточили, введя наказание за "создание угрозы". За такое правонарушение предусмотрены санкции в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Сама Фатьянова не может с уверенностью сказать, с чем может быть связан обыск. До этого ТИК №18 самостоятельно, без поддержки силовых ведомств, помешал ее планам попытаться избраться в петербургский парламент из-за работы в штабе Навального, который Мосгорсуд признал экстремистской организацией вместе с другими структурами политика. В разговоре с ЗАКС.Ру экс-кандидатка предположила, что причиной для этого могла стать ее работа по организации наблюдения на выборах в 3-м округе, по которому она выдвигалась.

- Планируется серьезное наблюдение в округе, где результаты традиционно фальсифицируются. Может быть, это связано с тем, что я продолжаю публично высказываться в адрес [спикера ЗакСа Вячеслава] Макарова и его дочери Марины Лыбаневой, которая баллотируется сейчас в этом округе. Не нравится, что есть какой-то публичный голос, - предположила Фатьянова.

В других городах, где по итогам январских протестов были возбуждены уголовные дела "о перекрытых дорогах" (Москве, Владивостоке, Брянске, Самаре, Челябинске), ситуация схожая. Множество свидетелей, обысков и допросов, но ни одного приговора.

Константин Леньков