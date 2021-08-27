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Новости 13:12

Мурманская активистка Грудина рассказала об увольнении врача, принявшего ее документы для выдвижения в гордуму

фото ЗакС политика Мурманская активистка Грудина рассказала об увольнении врача, принявшего ее документы для выдвижения в гордуму

Врач-инфекционист больницы в Мурманске, куда поместили активистку Виолетту Грудину, уволился спустя пять дней после того, как принял у нее документы на выдвижение в мурманскую гордуму, об этом Грудина рассказала в Facebook.

Информация об увольнении врача Рахманова есть в ответе прокуратуры Мурманской области. Из него следует, что Разманов уволился по собственному желанию 27 июля и уехал в другой регион, поэтому получить объяснения от него, как поставившего подпись на копии заявления Грудиной от 22 июля "не представилось возможным".

Грудина считает, что увольнение врача не было добровольным, и его могли запугать.

В июле Октябрьский суд Мурманска удовлетворил требование местного Роспотребнадзора госпитализировать Грудину до получения отрицательного теста на COVID-19 - несмотря на то, что активистка предоставила отрицательные тесты. Это случилось после того, как она объявила о намерении участвовать в выборах депутатов в Городской совет Мурманска. 

23 июля Грудина попыталась передать документы через руководство больницы в соответствии с п. 5 ст. 33 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в случае болезни кандидата документы для участия в выборах должны быть переданы в ТИК администрацией лечебного учреждения, в котором находится претендент). Позже выяснилось, что избирком отказал ей в регистрации.


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