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Выборы 2021

Новости 17:27

Верховный суд снял с выборов в Госдуму шесть кандидатов от Партии роста

фото ЗакС политика Верховный суд снял с выборов в Госдуму шесть кандидатов от Партии роста

Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов в депутаты Госдумы от Партии роста, передает ТАСС.

С выборов в Госдуму сняли Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгении Орловой, Алексея Урываева, Заура Шахбанова. Во всех случаях поводом стали сведения о том, что у этих кандидатов есть финансовые активы за рубежом.

Иск подал Центризбирком 26 августа. Также комиссия добивалась снятия кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко. Иск был подан после того, как ЦИК получил от Центробанка сведения "о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов".

Самый громкий скандал из-за снятия кандидата за наличие активов за рубежом разгорелся после исключения из списка КПРФ Павла Грудинина. Его сняли с выборов после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у Грудинина незадекларированных офшоров в Белизе. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде, но получила отказ.


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