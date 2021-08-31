           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:52

"Готова развенчать колхозника-капиталиста": Памфилова ответила на намерение Грудинина подать на нее в суд

фото ЗакС политика "Готова развенчать колхозника-капиталиста": Памфилова ответила на намерение Грудинина подать на нее в суд

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире "Эха Москвы" прокомментировала намерение директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина подать на нее в суд за высказывания о "грязных офшорах".

По версии Памфиловой, никакой перепалки между ней и Грудининым нет, а его реакцию она считает "предвыборным трепом". Она напомнила, что в ходе кампании перед выборами президента в 2018 году Грудинин тоже заявлял о намерении подать на ЦИК в суд.

"Я уверена, что пройдет кампания, и сейчас не будет никакого иска. И до ЕСПЧ они не дойдут. А если вот будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, и чтобы в конце концов суд поставил все точки над „i": что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и т.д. Любой вариант меня устраивает", - сказала Памфилова.

Грудинина сняли с выборов в Госдуму после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии незадекларированных офшоров в Белизе. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде, но получила отказ.

Реакция коммунистов и самого Грудина на исключение из списка была резкой. Памфилова признавалась, что у нее были основания подать в суд на Грудинина и коммунистов из-за их резких слов по поводу скандальной избирательной кампании, но делать этого она не собирается.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru