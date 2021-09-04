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Выборы 2021

Муниципал 16:24

ИКМО "Автово" хочет запретить листовки двух самовыдвиженцев

фото ЗакС политика ИКМО "Автово" хочет запретить листовки двух самовыдвиженцев

Кандидаты в депутаты муниципального совета МО "Автово" Николай Никифоров и Иван Злобин получили от ИКМО уведомления о недопустимости распространения их предвыборных листовок. По мнению комиссии, агитматериалы якобы могут содержать "признаки сведений, возбуждающих социальную рознь", сообщил ЗАКС.Ру самовыдвиженец Никифоров. 

ИКМО "Автово" намерена обратиться в правоохранительные органы "с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении к юридической ответственности в соответствии с законодательством о выборах, в случае распространения данного агитационного материала", говорится в обращении от местного избиркома. 

На листовках обоих кандидатов говорится о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при регистрации, а именно попытки ИКМО снять их с выборов по формальным основаниям, с которыми позже не согласился Горизбирком. Кроме того, в агитационных материалах содержалась критика нынешних депутатов муниципального совета. 

Уведомления о недопустимости распространения агитматериалов подписал член комиссии Олег Гузенков. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Злобин отметил, что Гузенков также ссылался на п. 8 ст. 45 закона "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", который регламентирует агитацию в телеэфире. Как это связано с печатными материалами, кандидату не объяснили. 

Никифоров планирует игнорировать требования ИКМО и продолжить распространять отпечатанный тираж листовок. У Злобина ситуация сложнее. Он договорился внести в агитацию изменения — закрасить маркером спорные строчки. Правкам подлежат пять тысяч листовок. 

Кандидатка в Заксобрание по 16-му округу от "Яблока" Анна Каруличева, которая курирует команду самовыдвиженцев в МО "Автово", рассказала ЗАКС.Ру, что, по ее мнению, Злобину и Никифорову не стоит заострять на этом инциденте внимание. По ее мнению, какой-либо серьезной ответственности им не грозит. 

— Суть в том, что ИКМО не согласует материалы, их необходимо только уведомить об АПМ. Скорее всего, в полицию вызовут, но за этим ничего не последует. Напишут объяснения, — считает Каруличева. 

Ранее, 3 сентября, Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным поздравление главы МО "Автово" Геннадия Трусканова, кандидата "Справедливой России - За правду" в муниципальные и городские депутаты, в муниципальной газете "Автовские ведомости". О недопустимости размещения поздравлений от кандидатов без оплаты через избирательный счет заявляла Санкт-Петербургская избирательная комиссия. 

Константин Леньков


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