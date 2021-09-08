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Избирком Петербурга решил просить СК проверить документы территориального избиркома № 48

фото ЗакС политика Избирком Петербурга решил просить СК проверить документы территориального избиркома № 48

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 сентября приняла решение обратиться в Управление Следственного комитета по Московскому району Петербурга с просьбой установить подлинность или подложность заявлений членов участковых комиссий, подведомственных территориальному избиркому №48, о выходе из состава УИК.

Секретарь ГИК Марина Жданова сообщила, что Горизбиркомом при изучении документов ТИКа о прекращении полномочий членов шести участковых комиссий признаков нарушений законодательства о выборах не обнаружено. Речь идет об УИКах, которые в своем постановлении упоминает Центризбирком, уточнила Жданова.

По ее словам, сейчас нет оснований снимать с должности председателя ТИК № 48. Все "обстоятельства юридического значения" должна установить рабочая группа Горизбиркома, которая отправится в территориальный избирком, заявила Жданова.

Но ГИК не обладает полномочиями и техническими средствами по установлению подлинности или подложности заявлений членов УИК о сложении полномочий, отметила секретарь Горизбиркома. Поэтому предлагается отправить копии этих документов в Следственный комитет и попросить ведомство разобраться в ситуации, пояснила Жданова.

Ранее ГИК снял с должности главу ТИК № 47. Решения о назначении членов участковых комиссий были отменены.

Напомним, ТИК №48 за один день снял с должностей 17 председателей участковых комиссий и еще несколько членов этих избиркомов. Позже выяснилось, что часть людей до этого вошли в составы УИК, подведомственных ТИК № 47. Центризбирком раскритиковал подобную рокировку и потребовал от Горизбиркома принять меры.

София Саттарова


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