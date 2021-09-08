           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:50

Член партии "Яблоко" опубликовал текст в поддержку Амосова в его агитгазете

фото ЗакС политика Член партии "Яблоко" опубликовал текст в поддержку Амосова в его агитгазете

В агитационной газете кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России – За правду" по округу № 6 (Калининский район) Михаила Амосова разместили текст мундепа "Гражданки" от "Яблока" и бывшего члена регионального бюро этой партии Александра Гребёнкина, обнаружил ЗАКС.Ру. 

Автор заметки высказался в поддержку кандидата от эсеров. Он также заявил, что против Амосова не стал выдвигаться ни один "яблочник" из живущих и работающих в Калининском районе.

Отметим, что в конце июня федеральное бюро "Яблока" рекомендовало самого Гребёнкина кандидатом по округу № 6. Однако впоследствии от этой территории в городской парламент пошел депутат Литейного округа (Центральный район Петербурга) Арсений Афиногенов. Гребёнкин объяснил ЗАКС.Ру, что сам передумал выдвигаться, потому что посчитал бессмысленным соперничать на выборах с Амосовым. Также он подтвердил, что до сих пор состоит в "Яблоке".

Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что не видел газету с публикацией Гребёнкина и поэтому пока не может дать подробный комментарий. 

Напомним, Амосов вместе с группой сторонников покинул "Яблоко" в 2018 году после конфликта внутри петербургского отделения партии. Его оппоненты внутри организации обвиняли политика в поддержке присоединения Крыма к России, критике федерального руководства партии и контактах с представителями "Справедливой России". Амосов, в свою очередь, заявлял, что петербургское отделение "Яблоко" находится под прямым управлением из Москвы.

Ушедшие из "Яблока" сторонники Амосова создали в конце 2018 года Движение демократического обновления. Перед муниципальными выборами 2019 года и парламентскими 2021-го оно заключало союзы со "Справедливой Россией", воспользовавшись возможностью выставить своих членов от эсеров.

Помимо Амосова и Афиногенова, на выборах по округу № 6 зарегистрированы еще шесть кандидатов. "Единая Россия" выставила директора спортивной школы олимпийского резерва № 3 Калининского района Дмитрия Васильева, КПРФ — начальника штаба "Юнармии" и экс-депутата Игоря Коровина, ЛДПР — консультанта гендиректора ООО "ПАНСЭ" Михаила Тихонова. В качестве самовыдвиженца удалось зарегистрироваться сотруднику подростково-молодежного центра "Калининский" Алексею Абрамову.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru