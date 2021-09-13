"Новые люди" представили свою программу в Петербурге

В Петербурге 13 сентября состоялась презентация программы партии "Новые люди". Представители списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания по единому избирательному округу по очереди рассказывали о главных пунктах своих предвыборных обещаний, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Первым выступил предприниматель Дмитрий Павлов, лидер общегородского списка. Он начал с меморандума "О честных выборах", представленного партией в середине июля. Другие партии подписывать его не стали. Павлов напомнил о давлении на кандидатов от "Новых людей".

— Они [парламентские партии] хорошо присиделись на своих теплых местах. Они представляют собой монолитное сообщество и сами не помнят, от каких партий они выдвинулись. Наши кандидаты: я и [экс-судья Уставного суда Герасина] Ольга столкнулись с противостоянием — использованием административного ресурса, — заявил Павлов.

Герасина тоже посвятила свою речь конфликту с ТИК №7 и рассказала, что завтра состоится заседание по рассмотрению ее иска к комиссии о снятии с выборов единоросса Дениса Четырбока якобы из-за превышения своих полномочий во время избирательной кампании.

Координатор "Деловой России" по СЗФО Дмитрий Панов, рассказал про предложение партии оставлять больше налогов в регионе, а не переводить все в Москву. В начале сентября Панов снял свою кандидатуру с выборов по 8-му одномандатному округу. В разговоре с ЗАКС.Ру он объяснил, что принял такое решение из-за масштабности проблем петербуржцев, которые, по его мнению, выходят за рамки округа.

Другие кандидаты поведали об инициативах в своих "зонах ответственности": секретарь городского отделения Ксения Горячева — про образование, мундеп МО "Юго-Запад" Павел Любимов — об отмене зарплат для депутатов. Представитель "Новых людей" по округу №15 Юрий Куликов рассказал о необходимости сократить количество муниципальных депутатов. По его мнению, депутаты больше заняты "политическими склоками", а не реальной работой в округах.

Со сцены также рассказали про экологию, медицину и другие темы. Отдельно упомянули про туристический сбор. Павлов рассказал о предложении ввести налог для отдыхающих: 100 рублей для россиян и 5 долларов для иностранцев.

— Уже в дискуссии родилось такое предложение. Все таки иностранцы должны больше исчисляться. Как это будет, по какому курсу — это уже такой вопрос, детали, — пояснил Павлов в беседе с ЗАКС.Ру.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания пройдут с 17 по 19 сентября. В эти же дни по всей России будут голосовать за новый состав Государственной Думы.

Константин Леньков