Адвокаты Навального известили о препятствиях, которые чинит ИК-2, не давая возможности встретиться с политиком

Представляющие интересы политика Алексея Навального в судах адвокаты уведомили "Эхо Москвы" о том, что администрация покровской ИК-2 не даёт им встретиться со своим подзащитным. Они полагают, что это делается специально, ведь в ближайшее время пройдут выборы.

"В пятницу я приехала на свидание к Алексею. Мы немного пообщались, после чего пришел сотрудник колонии и сказал, что из-за режимного мероприятия, в котором должен участвовать Навальный, свидание прерывается. Будет ли оно продолжено или нет, он не знает, и увел Алексея, а меня вывели с территории колонии, несмотря на то, что мы возражали против этих действий. Я прождала там до окончания рабочего дня, обратно меня так и не пригласили. Соответственно, свидание по сути не состоялось. В понедельник история повторилась", - поделилась подробностями визита к оппозиционеру адвокат Ольга Михайлова.

Защитница напомнила, что право адвокатов на свидания со своими клиентами гарантировано Конституцией, причём даже её изменённой версией.

Михайлова уверена, что подобное поведение администрации ИК-2 продиктовано грядущими выборами.

"Наверное, власти просто боятся каких-то действий Алексея и пытаются его таким образом полностью изолировать не только от людей, но и от адвокатов. Они боятся, что он как-то повлияет на выборы, даже находясь в колонии", - констатировала Михайлова.

Ввиду чинимых препятствий адвокаты политика обратились с жалобами в различные территориальные подразделения прокуратуры, директору ФСИН и ГУ ФСИН по Владимирской области, уполномоченному по правам человека.

Днём ранее Алексей Навальный опубликовал у себя в Instagram пост, в котором также сообщил, что ему мешают общаться с адвокатами.

Напомним, что в последнее время власти предпринимают различные шаги для того, чтобы заблокировать доступ к проекту оппозиционера "Умное голосование". Роскомнадзор, ссылаясь на решения Генпрокуратуры, заблокировал сайт "Умного голосования" и добивался от App Store и Google Play удаления приложения "Навальный". Также арбитражный суд удовлетворял иски к Google и "Яндексу", запрещающие выдавать это словосочетание в поисковиках.