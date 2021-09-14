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Новости 16:58

Никита Михалков поведал зрителям "России 24" о том, как работает "Умное голосование"

фото ЗакС политика Никита Михалков поведал зрителям "России 24" о том, как работает "Умное голосование"

В очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон.ТВ", ретранслируемой телеканалом "Россия 24", режиссёр Никита Михалков раскрыл зрителям принцип работы проекта Алексея Навального "Умное голосование".

"Знаете ли вы, что такого „Умное голосование"? Для тех, кто не знает или забыл, я напомню. Это проект ФБК* господина Алексея Навального. Как он должен работать? Непосредственно перед выборами тем, кто зарегистрирован на этом сайте, приходит письмо, за кого конкретно голосовать, чтобы победить кандидата от „Единой России"", - рассказывал Михалков в эфире государственного ТВ.

В дальнейшем Михалков рассуждал о негативных аспектах "Умного голосования", параллельно сопровождая свои речи скриншотами с сайта проекта - ныне заблокированного. При этом в эфире "России 24" продемонстрировали блоки сайта, в которых содержится информация о том, как стать наблюдателем на выборах, а также за какого кандидата избирателю следует проголосовать.

Znak.com отмечает, что когда режиссёр делился умозаключениями о ФБК*, ни "Россия 24", ни он сам не указывали на тот факт, что фонд признан экстремистским и запрещён в РФ. Согласно положениям действующего законодательства, данное правонарушение наказывается штрафом для СМИ.

Напомним, что в последнее время власти предпринимают различные шаги для того, чтобы заблокировать доступ к проекту оппозиционера "Умное голосование". Роскомнадзор, ссылаясь на решения Генпрокуратуры, заблокировал сайт "Умного голосования" и добивался от App Store и Google Play удаления приложения "Навальный". Также арбитражный суд удовлетворял иски к Google и "Яндексу", запрещающие выдавать это словосочетание в поисковиках.

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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