К рисунку с богатырем-Ржаненковым и Вишневским-Горынычем пришли следователи

Следственно-оперативная группа МВД днём 15 сентября взяла образцы стрит-арт-объекта с богатырем-Ржаненковым и Вишневским-Горынычем в Некрасовском саду, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Оперативники приехали в сад около 12:40. Они взяли образцы полотна, которое появилось на одноэтажной постройке накануне. Комментировать свои действия полицейские не стали и пригрозили корреспонденту ЗАКС.Ру задержанием, если тот не покинет "место происшествия".

На все оперативно-разыскные мероприятия ушло около 10 минут.

Напомним, вечером 14 сентября на постройке в Некрасовском саду появилось изображение в стилистике российских мультфильмов, на котором богатырь замахивается мечом на Змея-Горыныча. У богатыря на спине написано Ржаненков, а каждая из голов чудовища подписана Иванович, Лазаревич и Геннадиевич, с отсылкой к кандидатам в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 2-му округу: председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову ("Единая Россия"), депутату ЗакСа Борису Вишневскому и его тезкам-самовыдвиженцам Борису Ивановичу Вишневскому (Виктор Быков) и Борису Геннадиевичу Вишневскому (Алексей Шмелев).

Ранее, 8 сентября на этой же будке появился граффити-портрет одной из лидеров белорусских протестов Марии Колесниковой. Уже через пару часов люди в куртках ЖКС №3 закрасили рисунок.

Константин Леньков