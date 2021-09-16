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Выборы 2021

Новости 15:43

Перед началом голосования с сайта ГАС "Выборы" убрали "иезуитскую" капчу

фото ЗакС политика Перед началом голосования с сайта ГАС "Выборы" убрали "иезуитскую" капчу

Чтобы зайти на сайт государственной автоматизированной системы "Выборы", больше не надо доказывать, что ты не робот. ЗАКС.Ру обнаружил, что ввода капчи в "гасах" перестали требовать еще вечером в среду, 15 сентября. 

Запросы на верификацию пользователей появились в ГАС "Выборы" в 2020 году. Они сразу же стали поводом для недовольства политологов, журналистов и простых граждан. В Центризбиркоме даже проходила специальная встреча посвященная этой проблеме, а глава ЦИК Элла Памфилова называла капчу "иезуитской". 

Из-за жалоб на работу сайта Избиркома в конце сентября 2020 года уволили начальника Федерального центра информатизации ЦИК Михаила Попова. Вскоре запросы на верификацию стали появляться реже: только при входе в систему.


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