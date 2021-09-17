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Памфилова назвала недопустимыми очереди на избирательных участках

фото ЗакС политика Памфилова назвала недопустимыми очереди на избирательных участках

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала недопустимым образование очередей избирателей на участках и призвала региональные избиркомы решить эту проблему, передает "Интерфакс".

"С утра мы увидели, что на некоторых участках были очереди, не соблюдается дистанция санитарная. Это недопустимо. Коллеги, следите, если образовываются очереди, предпринимайте дополнительные меры, чтобы дистанция соблюдалась. Это право людей воспользоваться "мобильным избирателем", но ситуацию в некоторых регионах прошу не допускать более", – сказала Памфилова.

Утром 17 сентября на участках №№ 1656 и 1657 заметили ажиотаж. Там обычно голосуют курсанты, на этот раз очередь состояла из мужчин, которые обсуждали "наших из Можайки". 

Глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина сообщала, что ГИК не приветствует очереди на избирательных участках. Она отмечала, что люди могут скапливаться там, где голосуют военные, и в ГИК просили их "не ходить строем на голосование". 


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