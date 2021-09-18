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Драпеко пожаловалась в Горизбирком на "исчезающие чернила" при надомном голосовании

фото ЗакС политика Драпеко пожаловалась в Горизбирком на "исчезающие чернила" при надомном голосовании

Кандидат в депутаты Государственной думы Елена Драпеко ("Справедливая Россия – За правду") направила жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из-за подозрений, что при надомном голосовании в Красногвардейском районе избирателям предлагают использовать ручки со стирающимися чернилами. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду". 

По данным Елены Драпеко, подобные ручки якобы могут использовать члены УИК № 902, в частности, для заполнения списка для надомного голосования. Кандидатка требует в случае подтверждения имеющейся у нее информации устранить нарушение и пресечь подобную практику в дальнейшем.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин в городском медиацентре "Выборы-2021" заявил, что комиссия будет разбираться в инциденте, ставшем причиной жалобы кандидатки. Представитель избирательной комиссии предположил, что члены УИК могли использовать карандаш для черновых записей, чтобы не ошибиться. 

- Конечно, все заметки в списках избирателей необходимо делать только ручкой. Но в своей практике я сталкивался, когда в случае, например, надомного голосования люди делают отметки сначала карандашом и только потом ручкой, чтобы банально не ошибиться. Надо разбираться в конкретной ситуации, - рассказал Кузьмин. 

Сообщения о предполагаемом использовании ручек с исчезающими чернилами на выборах в России появляются с 2009 года. В 2011 году замглавы Центризбиркома Леонид Ивлев подтверждал, что одно из сообщений о применении таких письменных принадлежностей оказалось достоверным. В 2012 году поступали жалобы на исчезающие чернила и в Петербурге. Перед голосованием по поправкам в Конституцию в 2020 году сообщения о вероятном использовании ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках признали фейком. 


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